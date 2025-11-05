Una siesta en San Lázaro: diputado Isidro Villegas fija postura sobre su foto dormido en plena sesión

Diputado Isidro Villegas fija postura sobre su foto dormido en plena sesión A través de un video el diputado señala que se trata de una fotografía pasada. Captura de video (@cronicadehoy)

En medio de la sesión del pleno de San Lázaro, donde se discute el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2026, se viralizó una fotografía del diputado Isidro Villegas durmiendo durante la sesión.

En la imagen se muestra a Isidro Villegas, diputado de Veracruz, completamente dormido con el Palacio Legislativo de San Lázaro de fondo.

Ante esto, el diputado federal de Coatzacoalcos por Morena ya publicó un video en sus redes sociales explicando que se trata de una fotografía antigua y que no corresponde al actual pleno.

La imagen se trataría de una sesión del 7 de octubre que se habría extendido hasta la madrugada, además de que el día anterior habría viajado, razón por la que no pudo evitar quedarse dormido.

“Me acabo de enterar de que ya soy famoso en redes por una foto que me fue tomada el día 7 de octubre por la noche a las 11 de la noche. Quiero decirles que esa sesión fue muy larga y que cometí el error de viajar el lunes por la noche y llegar directamente al pleno.”

A su vez, declaró que esa foto no lo representa como persona, pues es alguien responsable que se encuentra atento a las reuniones del pleno desde que inician hasta que finalizan.

“Yo siempre me atengo desde que se inicia hasta que se termina y desafortunadamente no me di cuenta y sí me venció el sueño; sí soy yo, pero no es la forma en la que yo me conduzco, soy una persona responsable”.

Asimismo, mencionó que durante el pleno de esta tarde en San Lázaro metió una reserva relacionada con la educación media superior para que se incremente el monto de 4.7 al 25 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE).

El diputado destacó que todo lo hace pensando en el beneficio de la población mexicana.

“Siempre estará buscando las mejores opciones y propuestas para beneficio de todos y todas los mexicanos”.

¿En qué consiste el Presupuesto de Egresos de la Federación?

Cada año se designa un presupuesto anual destinado a escuelas, hospitales, programas sociales, seguridad e infraestructura. Este presupuesto lo presenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mientras que la Cámara de Diputados es la encargada de aprobarlo.

Para el siguiente año 2026, se propone una reducción al presupuesto asignado al Poder Judicial, el INE y el Tribunal Electoral para destinarlo a otros programas.

Hasta el momento, el presupuesto se sigue revisando en la sesión del pleno de San Lázaro, por lo que aún no existen cifras oficiales sobre cómo quedaría distribuido el presupuesto del 2026.