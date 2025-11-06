Beca SEP Hidalgo 2025-2026: ¿cuándo salen los resultados y dónde consultarlos?

Si tu hijo o algún familiar se encuentra cursando la educación básica, sin importar si es en una escuela pública, privada o de educación especial en el estado de Hidalgo, tienes abierta la posibilidad de inscribirlo para recibir la Beca SEP Hidalgo 2025-2026.

Aquí te contamos qué necesitas, cuándo estará disponible y cómo realizar el trámite sin trabas.

¿Quiénes pueden recibir la Beca SEP Hidalgo 2025-2026?

Para saber si eres candidato al apoyo, el beneficiado deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Debe estar inscrito en el ciclo escolar 2025-2026 dentro de la educación básica: preescolar, primaria o secundaria en el estado de Hidalgo, sin importar si es dentro de una escuela pública, particular o de educación especial.

Contar con los siguientes documentos: acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio del padre o tutor, identificación oficial del padre o tutor.

En el caso de escuelas privadas, se pedirá, además, una copia del comprobante de pago de inscripción o preinscripción.

¿Cuándo salen los resultados de la Beca SEP Hidalgo 2025-2026 y cómo consultarlos?

Fechas clave

La convocatoria 2025-2026 ya se encuentra abierta en el portal oficial de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo .

. Se recomienda estar al tanto desde que la convocatoria cierre (o ya cerró) y esperar la fecha oficial de publicación de resultados para beneficiarios.

Pasos para consultar los resultados

Estos podrán consultarse durante la primera quincena de noviembre. Ingresa al portal oficial de la SEPH o la página de Becas de Educación Básica 2025-2026. Localiza el apartado de “Resultados de Becas” o “Dictamen de Becas”. Necesitarás datos como: CURP del alumno, nombre completo, clave de centro de trabajo (si aplica), entre otros. Verifica si el nombre del menor aparece como beneficiario. Si resulta favorecido, revisa las instrucciones para la entrega.

En caso de ser aceptado para el beneficio, deberán ser entregados una serie de documentos de manera física y original del 4 al 18 de noviembre en el Departamento de Becas o en la Subdirección de Servicios Regionales correspondiente, de 9:00 a 15:00 horas.

¿Qué sigue si soy beneficiario de la Beca SEP Hidalgo 2025-2026?

Una vez que corrobores que te toca el apoyo, guarda el comprobante de resultado que te genere la plataforma.

Identifica cuál será el método de entrega: puede ser tarjeta bancaria o depósito.

Verifica que tu escuela o tutor informe cuándo y cómo se hace efectivo el apoyo.

Si hay algún error en tus datos o no aparece tu resultado, comunícate con la SEPH o con la instancia de becas del estado para aclarar.

Sigue muy de cerca las fechas oficiales de entrega de la Beca SEP Hidalgo 2025-2026. Si tienes dudas, visita el portal oficial de SEPH o acude a ventanilla para recibir atención personalizada.