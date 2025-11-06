Beca SEP Hidalgo 2025-2026: ¿cuándo salen los resultados y dónde consultarlos?

Si tu hijo o algún familiar se encuentra cursando la educación básica, sin importar si es en una escuela pública, privada o de educación especial en el estado de Hidalgo, tienes abierta la posibilidad de inscribirlo para recibir la Beca SEP Hidalgo 2025-2026.
Aquí te contamos qué necesitas, cuándo estará disponible y cómo realizar el trámite sin trabas.
¿Quiénes pueden recibir la Beca SEP Hidalgo 2025-2026?
Para saber si eres candidato al apoyo, el beneficiado deberá cumplir con los siguientes requisitos:
- Debe estar inscrito en el ciclo escolar 2025-2026 dentro de la educación básica: preescolar, primaria o secundaria en el estado de Hidalgo, sin importar si es dentro de una escuela pública, particular o de educación especial.
- Contar con los siguientes documentos: acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio del padre o tutor, identificación oficial del padre o tutor.
- En el caso de escuelas privadas, se pedirá, además, una copia del comprobante de pago de inscripción o preinscripción.
¿Cuándo salen los resultados de la Beca SEP Hidalgo 2025-2026 y cómo consultarlos?
Fechas clave
- La convocatoria 2025-2026 ya se encuentra abierta en el portal oficial de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo.
- Se recomienda estar al tanto desde que la convocatoria cierre (o ya cerró) y esperar la fecha oficial de publicación de resultados para beneficiarios.
Pasos para consultar los resultados
- Estos podrán consultarse durante la primera quincena de noviembre.
- Ingresa al portal oficial de la SEPH o la página de Becas de Educación Básica 2025-2026.
- Localiza el apartado de “Resultados de Becas” o “Dictamen de Becas”.
- Necesitarás datos como: CURP del alumno, nombre completo, clave de centro de trabajo (si aplica), entre otros.
- Verifica si el nombre del menor aparece como beneficiario.
- Si resulta favorecido, revisa las instrucciones para la entrega.
En caso de ser aceptado para el beneficio, deberán ser entregados una serie de documentos de manera física y original del 4 al 18 de noviembre en el Departamento de Becas o en la Subdirección de Servicios Regionales correspondiente, de 9:00 a 15:00 horas.
¿Qué sigue si soy beneficiario de la Beca SEP Hidalgo 2025-2026?
- Una vez que corrobores que te toca el apoyo, guarda el comprobante de resultado que te genere la plataforma.
- Identifica cuál será el método de entrega: puede ser tarjeta bancaria o depósito.
- Verifica que tu escuela o tutor informe cuándo y cómo se hace efectivo el apoyo.
- Si hay algún error en tus datos o no aparece tu resultado, comunícate con la SEPH o con la instancia de becas del estado para aclarar.
Sigue muy de cerca las fechas oficiales de entrega de la Beca SEP Hidalgo 2025-2026. Si tienes dudas, visita el portal oficial de SEPH o acude a ventanilla para recibir atención personalizada.