Electromovilidad: Latinoamérica, camino a ser líder en transformación del transporte

Electromovilidad

América Latina se encuentra ante la oportunidad de ser líder en la transformación del transporte con el fin de exista un cambio energético justo que considere tanto la descarbonización como la salud de las personas.

La mesa de “Electromovilidad para la descarbonización del transporte”, reunió a representantes de gobierno, sector privado y sociedad civil para debatir los retos y beneficios de una transición hacia un transporte limpio en América Latina.

La reunión se dio en el marco de la próxima COP30, la cual se realizará en Brasil a partir del lunes 10 de noviembre. La sesión, fue moderada por Andrés Flores de ICM y contó con la participación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales: Diana Guzmán, Candy Ashanti del Instituto de Transporte del Estado de México; Diana Ávalos Morales de la Asociación Mexicana de Impulso a la Movilidad Eléctrica; Bernardo Baranda de ITDP Latinoamérica.

Diana Guzmán destacó que “el sector transporte ya supera al eléctrico como el mayor emisor de gases de efecto invernadero en México, lo que nos obliga a fortalecer la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica y alinearla con la NDC 3.0 y los nuevos compromisos climáticos del país”. Y agregó que el transporte público es una prioridad, ante su capacidad de reducir emisiones, mejorando la calidad de vida.

Mientras que, Candy Ashanti, empatizó en lo importante que es la coordinación entre los distintos niveles de gobierno: “La COP es una oportunidad para que las necesidades de los gobiernos subnacionales se reflejen en las metas nacionales. Necesitamos mecanismos vinculantes y financiamiento claro para implementar proyectos que beneficien directamente a la población”.

De parte de AMIVE, Diana Ávalos Morales, añadió lo importante que es contar con una política industrial que integre a todos los actores de la cadena de valor: “La movilidad eléctrica no debe verse solo como un tema ambiental, sino como una oportunidad de desarrollo económico y social. México puede y debe subirse al tren de la electromovilidad como productor y líder regional”.

Por su parte, Bernardo Baranda (ITDP) enfatizó en la necesidad de aprender de experiencias exitosas y fortalecer la voluntad política para acelerar la transición hacia una movilidad sustentable: “La electromovilidad es una herramienta poderosa para reducir emisiones, pero también para construir ciudades más justas y eficientes”.

Al último, representando a Iniciativa Climática de México, Andrés Flores, señaló el compromiso de la organización para continuar impulsando el diálogo entre los diferentes sectores y países: “Desde ICM seguiremos promoviendo políticas, financiamiento e innovación tecnológica que hagan de la electromovilidad una realidad incluyente y sostenible”.