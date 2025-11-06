Lotería Nacional dedicó un billete conmemorativo para el tercer Aniversario de Financiera para el Bienestar

Lotería Nacional

Desde el Museo del Telégrafo, el cuál se encuentra en el centro histórico de la capital, Olivia Salomón y Rocío Mejía Flores, las directoras generales de Lotería Nacional y FINABIEN, en compañía de Rogelio Mauricio Rivero Márquez, titular de la Unidad de Banca de Desarrollo, se celebró la inclusión financiera con un billete de Lotería Nacional en honor al tercer aniversario de la Financiera para el Bienestar.

Gracias al trabajo de ambas instituciones, las personas que han comprado un billete ganador de la Lotería Nacional, han podido cobrar el premio en cualquiera de las 1,700 sucursales FINABIEN; a la fecha se han pagado 427 premios, lo que equivale a $1.5 millones de pesos.

Olivia Salomón, recordó que el objetivo de FINABIEN es posicionarse como una alternativa financiera con sentido social, puesto que fue creada para ser una banca del pueblo y para el pueblo, que ha creado una red de inclusión financiera cuyo servicio llega a lugares dónde la banca comercial no se suele presentar.

En el marco de este aniversario, la directora expresó que con el billete conmemorativo se trata de un intento por reflejar a: “Una institución que no busca ganancias, sino justicia; que genera confianza y comunidad; que no acumula riqueza, sino que distribuye esperanza”.

Salomón también recordó que FINABIEN tiene una alianza con la Lotería Nacional y que gracias a su presencia territorial es posible realizar trámites y gestionar el pago de los premios, por lo que ambas instituciones, con para fortalecer los canales de inclusión financiera y de hacer que la fortuna y el bienestar lleguen a más connacionales, siguen trabajando en nuevos mecanismos colaborativos.

Y citó a la Tarjeta FINABIEN Paisano como una herramienta que ofrece a los connacionales una alternativa justa y segura de enviar sus remesas.

Por su parte, Rocío Mejía Flores, la directora general de Financiera para el Bienestar, señaló que el billete conmemorativo de la Lotería Nacional con motivo del tercer aniversario de FINABIEN fue pensado con un profundo significado, ya que no solo celebra los tres años de la institución, si no que por igual simboliza la transformación de lo que fue Telecomm a una entidad moderna y comprometida con el bienestar de las familias e México.

La titular del organismo, comentó que entre los logros de FINABIEN también se encuentra la impulsión de miles de créditos que benefician a los sectores más vulnerables, entre ellos a mujeres artesanas indígenas y afromexicanas, por medio del programa ApoyArte.

Por su parte, Rogelio Mauricio Rivero Márquez, titular de la Unidad de Banca de Desarrollo, destacó los avances en la incorporación de mujeres, lo que les brinda la oportunidad de alejarse de las posiciones de desventaja en cuanto a las oportunidades económicas, aumentando su participación en la fuerza laboral y fortaleciendo su contribución a la economía familiar.

Olivia Salomón, no se olvido de recordar que el 11 de noviembre durante el Sorteo Mayor No. 3992, habrá un premio de 21 millones de pesos dividido en tres series y una bolsa de 66 millones repartible.

El sorteo será transmitido en vivo por YouTube; ya están disponibles los tres millones 600 mil cachitos en todo el país en los puntos de venta y en miloteria.mx, con u costo de 30 pesos, mientras que la serie cuesta 600 pesos,