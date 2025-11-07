“Vergüenza, que diputados sigamos con fuero”; Ramírez Cuéllar urge a aprobar reforma

CDMX — El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, se dijo impulsor a que en San Lázaro ya se discutan las iniciativas de reforma para eliminar el fuero constitucional de los legisladores, así como modificaciones a las leyes relativas a la fiscalización y de auditoría del ejercicio de los recursos públicos.

Ramírez Cuéllar enfatizó que México necesita de verdaderos sistemas de auditoría y fiscalización del gasto, para evitar cualquier desviación y cualquier irregularidad en el ejercicio de los dineros, que son dineros del pueblo y que tienen que manejarse bien.

“Yo estoy urgiendo que se discuta la reforma para eliminar la figura del fuero constitucional, porque ya es una vergüenza que sigamos teniendo fuero. Y también lo que quiero yo es de que se discuta esta iniciativa para reconstruir y fortalecer toda la fiscalización y las auditorías. Acabamos de aprobar el gasto público 2026, y me parece a mí que sería un buen mensaje que aprobáramos esta reforma constitucional”, dijo el legislador zacatecano en conferencia de prensa virtual.

Alfonso Ramírez Cuéllar es promovente de una trilogía de iniciativas que buscan cambiar el sistema de rendición de cuentas de servidores y funcionarios, de eliminación del fuero y la revocación de mandato.

“Esta es la trilogía de iniciativas que yo he presentado, que elevan la democracia, que elevan el control de los poderes. fiscalizan más y que fortalecen la participación de la ciudadanía y regeneran las instituciones. Y este es el único motivo por el que estamos impulsando la reforma del artículo 35 de la Constitución. Está también el fondo y está el fondo del sistema de fiscalización de los presupuestos”.

El líder parlamentario morenista explicó que la reforma constitucional en revocación está encaminada a ahorrar recursos públicos, por alrededor de 1,500 millones de pesos, y que se empate en la jornada electoral del 1 de junio, cuando se lleven a cabo las elecciones intermedias para renovar 17 gubernaturas, gobiernos municipales, la Cámara de Diputados y elegir al otro 50% por ciento de jueces y magistrados que falta como parte de la reforma al Poder Judicial.

“La propuesta de revocación de mandato lo que busca es compactar los procesos electorales, evitar tanta confrontación, llevar a nuestro país por un camino de mayor unidad. Y, sobre todo, tener ahorros del dinero público, ahorros que son súper necesarios, como que no estamos para andar haciendo muchas actividades con costos que pueden evitarse y cuyo dinero que ahorraríamos, pues podrían dirigirse al fortalecimiento de muchas otras actividades que tienen que ver con inversión, con actividades educativas o con servicios de salud, y este es el único motivo por el que estamos haciendo esta propuesta de que la revocación de mandato, el proceso de revocación de mandato implique una reforma al artículo 35 de nuestra Constitución y que se realice el primer domingo de junio del 2027”, expuso Alfonso Ramírez Cuéllar.