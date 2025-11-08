Nacional

Esto fue resultado de un operativo que se realizó este 6 y 7 de noviembre en la localidad de Las Trincheras

En Michoacán, Guardia Nacional y Ejército Mexicano incautan drogas sintéticas y armas

Por Ruy Zerrera
La Sedena y el Ejército decomisaron en Las Trincheras, Michoacán, armamento y drogas sintéticas.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que integrantes de la Guardia Nacional incautaron armas y drogas sintéticas este 6 y 7 de noviembre, mediante un esfuerzo coordinado con personal del Ejército Mexicano, a partir de patrullajes de vigilancia que se hicieron y una serie de reconocimientos terrestres en la localidad Las Trincheras, municipio de Huetamo, Michoacán.

Entre los elementos que se aseguraron están:

  • 2 ametralladoras Browning calibre .50”.
  • 1 ametralladora RPD calibre 7.62 x 39 mm.
  • 11 armas largas de diferentes tipos y calibres.
  • Un aditamento lanza granadas calibre 40 mm.
  • 3 granadas calibre 40 mm.
  • 91 cargadores para diferentes tipos de armas.
  • 2,878 Cartuchos.
  • Equipo táctico diverso.
  • 330 kg de probable droga sintética.
  • 6 vehículos.
  • 3 motocicletas.

Estos artículos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes en aras de determinar su situación jurídica y proceder con las medidas periciales que correspondan.

Es digno de mencionar que estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, a fin de preservar las libertades, el orden y la paz pública de las y los michoacanos.

