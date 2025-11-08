En Michoacán, Guardia Nacional y Ejército Mexicano incautan drogas sintéticas y armas

La Sedena y el Ejército decomisaron en Las Trincheras, Michoacán, armamento y drogas sintéticas.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que integrantes de la Guardia Nacional incautaron armas y drogas sintéticas este 6 y 7 de noviembre, mediante un esfuerzo coordinado con personal del Ejército Mexicano, a partir de patrullajes de vigilancia que se hicieron y una serie de reconocimientos terrestres en la localidad Las Trincheras, municipio de Huetamo, Michoacán.

Entre los elementos que se aseguraron están:

2 ametralladoras Browning calibre .50”.

1 ametralladora RPD calibre 7.62 x 39 mm.

11 armas largas de diferentes tipos y calibres.

Un aditamento lanza granadas calibre 40 mm.

3 granadas calibre 40 mm.

91 cargadores para diferentes tipos de armas.

2,878 Cartuchos.

Equipo táctico diverso.

330 kg de probable droga sintética.

6 vehículos.

3 motocicletas.

Estos artículos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes en aras de determinar su situación jurídica y proceder con las medidas periciales que correspondan.

Es digno de mencionar que estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, a fin de preservar las libertades, el orden y la paz pública de las y los michoacanos.