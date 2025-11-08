“Fui detenido bajo un amparo en revisión; se violan mis derechos humanos”, dice exrector de UAEM en carta pública

CDMXLEY DE — Desde el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, el exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, implicado presuntamente en la llamada ‘Estafa Maestra’ hace pública una carta a través de su defensa, en la que señala que él estaba a la espera de la resolución del amparo indirecto en revisión, recurrido desde 2024, para evitar su detención, pues expone que desde hace varios años ha sido blanco de una persecución política emprendida por el gobierno perredista que encabezó Graco Ramírez en Morelos.

Vera Jiménez fue recluido este viernes en el penal de máxima seguridad ubicado en el Estado de México. Fue detenido a las 15:02 horas, como se confirma en el Registro Nacional de Detenciones. Horas después, se notificó que la audiencia inicial sería a las 22:00 horas.

La audiencia de las 22:00 horas inició con retrasos, ya que no se encontraba presente el doctor Vera. Finalmente, una vez que ésta arrancó, la defensa solicitó un plazo para analizar 13 tomos y aproximadamente 30 anexos de pruebas, por lo que la jueza federal Guillermina Matías anunció que se reanudaría a las 5:00 am.

Durante este receso, Alejandro Vera Jiménez aprovechó el tiempo para redactar una carta que pidió a su abogado difundir a la opinión pública a través de medios de comunicación. Su caso representa el primero en materializarse la reciente entrada en vigor de la reforma a la Ley de Amparo

Esto expresa:

“Soy Jesús Alejandro Vera Jiménez, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Desde hace varios años he sido objeto de una persecución política originada durante el gobierno del exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, quien públicamente ha reconocido en redes sociales haber iniciado las acusaciones en mi contra.

“Aquella campaña derivó en procesos penales federales y estatales construidos sobre señalamientos infundados y sin sustento jurídico. Durante más de siete años he enfrentado diversas carpetas y acusaciones por supuestos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y ejercicio indebido del servicio público. Sin embargo, el tiempo, la verdad y las resoluciones judiciales han demostrado que tales acusaciones fueron instrumentos de represión y desgaste, no de justicia.

“En el ámbito federal, promoví el juicio de amparo 819/2022-I, radicado en el Juzgado

Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, que el 15 de enero de 2024 dejó insubsistente la orden de aprehensión librada en mi contra el 31 de octubre de 2020, dentro de la causa penal 400/2020.

“El juzgado determinó que dicha orden carecía de fundamentación y motivación suficientes sobre la necesidad de cautela y la probable intervención atribuida a mi persona.

“A pesar de que diversas autoridades interpusieron recursos de revisión, el Tribunal Colegiado no ha resuelto en más de un año, manteniendo el asunto ‘sub judice’ y generando una afectación grave a mis derechos humanos, al mantener vigente una situación de persecución sin resolución definitiva.

“En el ámbito estatal, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos también inició procesos que en 2024 fueron retirados o declarados improcedentes, al haberse demostrado mediante amparo que carecían de base legal. Dichos procesos se edificaron sobre acusaciones políticas impulsadas desde el poder, y no sobre pruebas objetivas ni procedimientos legítimos.

Después de tantos años de litigio, lo que solicito no es impunidad, sino justicia verdadera.

“Pido que las instituciones actúen con independencia, legalidad y respeto a la Constitución, y que los jueces ejerzan su función con plena autonomía frente a cualquier presión mediática.

“Toluca, Estado de México, noviembre de 2025.

Atentamente,

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez”

El exrector morelense conocerá en las próximas las medidas cautelares que se le impondrán por la justicia federal.