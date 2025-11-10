Cae otro de “La Barredora”: arrestan a ex director de la Policía de Jalapa por nexos con el grupo criminal

Miguel Luciano N El ex director de la Policía de Jalapa, Tabasco fue detenido por sus presuntos vínculos con "La Barredora"

El combate al crimen organizado y especialmente a grupos generadores de violencia continúa por parte del gobierno. Ahora, se dio a conocer la detención de un ex director policial en Tabasco, quienes estarían relacionados con “La Barredora” en actos de extorsión, secuestro y venta de estupefacientes.

Confirman captura de Miguel Luciano Vázquez

La detención de Miguel Luciano Vázquez, quien también fue exdirector de Seguridad Pública en Nacajuca, fue confirmada por la Fiscalía General del Estado de Tabasco tras un operativo que se realizó en las inmediaciones del centro de Jalapa e involucró la participación coordinada de fuerzas federales y estatales.

⚪️Comunicado: La #FGETabasco informa sobre detenciones relacionadas con posibles hechos violentos en #Macuspana. pic.twitter.com/R2hmHh0N4u — Fiscalía General de Tabasco (@FGETabasco) November 10, 2025

Las autoridades informaron que la acción fue parte de una estrategia de seguridad federal y no un “levantón” como se rumoró inicialmente entre la población.

Ex director de la policía de Jalapa, ligado a “La Barredora”

La Fiscalía de Tabasco señala a Vázquez de formar parte de este grupo, el cual ha sido identificado como uno de los principales generadores de violencia en la región, dedicándose a actividades ilícitas como extorsión, secuestro, cobro de piso y homicidios.

La captura se vincula a las investigaciones de hechos violentos recientes, incluyendo el asesinato de tres mujeres ocurrido el 7 de noviembre en Macuspana, presuntamente un enfrentamiento entre bandas dedicadas al narcomenudeo.

Durante el cateo en el domicilio donde fue capturado Vázquez, las autoridades lograron el aseguramiento de armas de diversos calibres y la detección de un reptil que, según informes, era presuntamente utilizado para prácticas intimidatorias del grupo criminal.

“La Barredora” ha estado en la mira de las autoridades a lo largo del año en curso, se han realizado cerca de 14 detenciones relacionadas con esta célula delictiva, incluyendo a otros funcionarios públicos y presuntos operadores financieros.