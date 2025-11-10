La OPS subraya que el brote de sarampión persiste en México

La vacuna contra el sarampión sigue siendo la forma más efectiva contra la enfermedad (Archivo/Cuartoscuro)

Sarampión — La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportó este lunes en un informe que persiste el brote activo de sarampión en México, lo que ve con preocupación dado el aumento de muertes por esta causa.

El organismo afiliado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) refirió que en México es donde se registran más defunciones por sarampión con un total de 23 en lo que va del 2025, refiere en un comunicado.

“Al 7 de noviembre de 2025 se han notificado 12 mil 593 casos confirmados de sarampión en 10 países, el 95 por ciento de los casos de la región se concentran en Canadá, México y Estados Unidos, lo que supone un aumento de 30 veces en comparación con 2024”, indicó.

“Además, se han registrado 28 defunciones: 23 en México, tres en Estados Unidos y dos en Canadá”, puntualizó.

IMPORTADOS

La OPS resaltó en su reporte que “en Canadá, México, Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Paraguay y Belice persisten brotes activos (del sarampión), la mayoría por casos importados. La transmisión ha afectado principalmente a comunidades con baja cobertura de vacunación; el 89 por ciento de los casos corresponde a personas no vacunadas o con estado vacunal desconocido”, refirió.

El organismo refirió que la región de las Américas perdió su estatus de eliminación del sarampión, y señaló que la decisión se tomó tras la reunión de la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (RVC) realizada en Ciudad de México del 4 al 7 de noviembre de 2025, con el fin de evaluar la situación epidemiológica en la región.

Asimismo, este órgano de Naciones Unidas apuntó que el sarampión es altamente contagioso y una sola persona infectada puede transmitirlo a hasta 18 personas más. Puede causar complicaciones graves como neumonía, encefalitis, ceguera y la muerte. Los brotes también alteran la vida cotidiana y generan una presión adicional sobre los sistemas de salud.

La Comisión determinó que la transmisión endémica del sarampión se ha restablecido en Canadá, donde el virus ha circulado durante al menos 12 meses. Como resultado, las Américas, que fue la primera región del mundo en eliminar el sarampión en dos ocasiones, ha perdido nuevamente su estatus de libre de sarampión. Todos los demás países de la región siguen manteniendo su estatus.

“Esta pérdida representa un retroceso, pero también es reversible”, afirmó el doctor Jarbas Barbosa, Director de la OPS, durante una rueda de prensa.

ANTECEDENTE

El sarampión es altamente contagioso y una sola persona infectada puede transmitirlo a hasta 18 personas más. Puede causar complicaciones graves como neumonía, encefalitis, ceguera y la muerte. Los brotes también alteran la vida cotidiana y generan una presión adicional sobre los sistemas de salud.

En su reporte, la OPS resaltó que la vacunación sigue siendo la medida más eficaz de protección y en los últimos 25 años ha evitado más de 6 millones de muertes en las Américas, y se estima que ha prevenido alrededor de 15 millones de muertes en los últimos 50 años.

Sin embargo, en 2024 la cobertura regional de la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión, la rubéola y las paperas (SRP2) fue, en promedio, del 79%, muy por debajo del 95% necesario para prevenir brotes. Solo el 31% de los países alcanzó una cobertura de 95% o más para la primera dosis, y únicamente el 20% logró ese nivel para la segunda dosis.

La Crónica de Hoy 2025