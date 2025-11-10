Pensión Mujeres Bienestar: ¿A quiénes les depositan este martes 11 de noviembre?

Pensión Mujeres Bienestar 2025: Esta es la nueva fecha de entrega de tarjetas Pensión Mujeres Bienestar 2025

El programa Pensión Mujeres Bienestar, impulsado por la Secretaría de Bienestar, continúa con la entrega de su apoyo económico bimestral, de 3 mil pesos, a mujeres mexicanas entre los 60 y 64 años.

El programa impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum busca reducir la brecha de desigualdad económica en mujeres que no reciben ningún tipo de apoyo como una pensión. Por ello, las beneficiarias de este programa deberán estar atentas al calendario de entregas de apoyo.

¿A quiénes les depositan el martes 11 de noviembre de 2025?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos emitido por la Secretaría del Bienestar, este martes 11 de noviembre corresponde a todas las derechohabientes cuyo apellido inicie con la letra G, conforme al orden alfabético establecido en dicho calendario.

Las depositadas reciben el monto directamente en su tarjeta del Banco del Bienestar, sin necesidad de acudir a ventanilla si cuentan ya con su plástico activo.

Los depósitos para este programa, así como para otras pensiones del Bienestar, se realizan del 3 al 27 de noviembre de 2025, siguiendo un orden alfabético según la inicial del primer apellido de cada beneficiaria.

Calendario oficial Mujeres Bienestar Foto: Secretaría del Bienestar

¿Cuánto es el monto de la Pensión Bienestar noviembre-diciembre 2025?

El pago depende del programa social al que te encuentres afiliado o afiliada y se mantiene igual que el de los bimestres anteriores:

Pensión Bienestar para adultos mayores : 6,200 pesos

: 6,200 pesos Pensión Mujeres Bienestar : 3,00 pesos

: 3,00 pesos Pensión Bienestar para personas con discapacidad : 3,200 pesos

: 3,200 pesos Pensión para Madres Solteras: 1,650 pesos por cada niño o niña menor de 4 años

Revisa que el monto depositado a tu cuenta sea el correcto

¿Qué hacer si eres beneficiaria?