Vive Mario Delgado momentos incómodos en comparecencia; “¿Es usted uno de los que EE.UU retiró la visa?”, cuestionan panistas

La presidenta del Senado Laura Itzel Castillo y el titular de la SEP, Mario Delgado intercambian palabras durante la comparecencia del funcionario federal

La tensión apareció durante la comparecencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, ante el Senado cuando la senadora del PAN, Gina Campuzano, acusó al funcionario de encabezar una política educativa fracasada y tener vínculos con presuntos actos de corrupción, en referencia a su relación con el empresario asesinado Sergio Carmona, señalado por huachicol fiscal.

Lo acusó de haber viajado “a todo lujo” en aviones privados junto a Sergio Carmona, empresario vinculado al contrabando de combustible.

“Mientras usted pasea a todo lujo, en 2019 la prensa documentó un vuelo suyo con Sergio Carmona, asesinado en 2021 y señalado como uno de los principales líderes del huachicol fiscal. Desde el PAN lo denunciamos, exhibimos fotografías, advertimos del ingreso de pipas sin pagar impuestos, pero no pasó nada porque Morena premia a los corruptos. Por eso está usted de secretario”, fustigó

Si bien la comparecencia de Delgado fue en general tranquila, si hubo momentos complicados como cuando la panista le lanzó una pregunta provocadora “Nos gustaría que nos informe si usted es uno de los funcionarios de este gobierno a los que Estados Unidos les retiró la visa”.

Durante su turno para contestar, el funcionario federal dejó en el aire las respuestas a la panista.

Desde tribuna, Campuzano lanzó una dura crítica a la estrategia del gobierno federal de “atender las causas de la violencia”, calificándola como un fracaso que —dijo— ha dejado a miles de jóvenes sin oportunidades y a merced del crimen organizado.

“En la vida real para demasiados jóvenes no hay abrazos, hay balas. El caso de Carlos Manzo lo exhibe con brutal claridad. El joven que le quitó la vida tenía 17 años, son niños los que están cometiendo estos asesinatos”, señaló.

La legisladora panista cuestionó al titular de la SEP sobre los resultados de las políticas sociales impulsadas desde el sexenio anterior, al afirmar que la violencia infantil y juvenil se ha incrementado.

“¿Cuántos años van a tener que pasar para que atender las causas comience a significar una reducción de la violencia? ¿Cuántos muertos más necesitan para aceptar que su política ha sido un fracaso que nos está costando la vida de mexicanos valientes?”, reclamó.

Campuzano calificó al Plan Michoacán, presentado recientemente por el gobierno federal, como “una farsa sin recursos etiquetados”, y acusó al movimiento encabezado por Morena de “romantizar la violencia”.

“Han romantizado tanto la violencia que ya vimos en las noticias al famoso niño sicario, un niño de apenas 14 años detenido en Tabasco con una metralleta UZI. Llevaba videos de secuestros y feminicidios. Ese niño tenía siete años cuando el Cártel de Morena empezó a gobernar; estoy segura de que no soñaba con ser sicario o feminicida, pero fue la única opción que ustedes le dejaron”, expresó.

La senadora exigió a Mario Delgado informar cuántos niños y jóvenes han sido rescatados del crimen organizado y devueltos a las aulas, en el marco de su política educativa.

Campuzano añadió que el llamado Cártel de Morena “barre con el dinero de los mexicanos” y acusó a otros funcionarios de presuntos negocios irregulares, mencionando al senador morenista Carlos Lomelí, a quien señaló de tener “el negocio de las medicinas”.

En tanto la priista, Carolina Viggiano acusó que solo 9 de cada cien alumnos de tercero de secundaria pueden calcular perímetros de figuras geométricas.

Por su parte el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas fustigó la política educativa al acusar que se intenta minimizar la relevancia de la prueba Pisa.

“Queremos que México compita con el resto del mundo, pero no medimos el desempeño de México con el resto del mundo”, aseveró