¿Qué pasó con Ernesto Baltazar? Lo que se sabe del sacerdote desaparecido

¿Qué le pasó al sacerdote Ernesto Baltazar? La Fiscalía de Justicia del Estado de México localizó un cuerpo sin vida en Tuxtepec; podría tratarse del sacerdote de la religión católica reportado como desaparecido el 27 de octubre.

Se reporta el hallazgo de un cuerpo sin vida en Nextlalpan, Estado de México, según la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado, podría tratarse del sacerdote reportado como desaparecido en Tultitlán, el pasado 27 de octubre.

Al momento, no se ha emitido un reporte oficial de la aparición de Ernesto Baltazar Hernández Vilchis. Sin embargo, según reportes del fotoperiodista de nota roja Halcón Once, el cuerpo hallado sin vida en un canal de aguas negras en Nextlalpan, un municipio del Estado de México, podría tratarse del clérigo Ernesto Baltazar Hernández Vilchis.

¡MACABRO!



Hallan cuerpo sin vida en canal de aguas negras de #Nextlalpan; podría tratarse del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, desaparecido en #Tultepec el 27 de octubre.



La @FiscaliaEdomex realizará pruebas genéticas para confirmar su identidad. #Edomex pic.twitter.com/NwDc4klmGZ — Halcon (@HalconOnce) November 12, 2025

El cuerpo localizado sin vida en un canal de desagüe estaba envuelto en bolsas negras y amarrado a un sillón, según informes de Carlos Alberto Pérez, periodista de TV Azteca.

Hasta el momento, según detalla la publicación que fue difundida en redes sociales, la Fiscalía del Estado realizará las pruebas genéticas correspondientes para confirmar la identidad del cadáver hallado.

De acuerdo con las autoridades, existen varias similitudes de la persona encontrada sin vida, con Ernesto Baltazar, el sacerdote desaparecido el pasado 27 de octubre, esto según la ficha de búsqueda del eclesiástico.





¿Qué pasó con Ernesto Baltazar?

Ernesto Baltazar Hernández Vilchis es el sacerdote de 43 años desaparecido el pasado 27 de octubre en la colonia ampliación de la piedad, en el municipio de Tultepec, en el Estado de México.

La fecha de reporte de la desaparición del sacerdote data del 31 de octubre de 2025, según se detalla en el boletín de búsqueda emitido por la Fiscalía del estado, y el lugar de desaparición fue la colonia La Piedad, ubicada en Tultepec, Estado de México.

La Diócesis de Cuautitlán informó que el presbítero Ernesto Baltazar Hernández Vilchis fue reportado como desaparecido y, según los últimos informes, fue visto con vida por última vez el 27 de octubre de este año.