Noroña en la Universidad de Guanajuato: “¡Qué se largue!” Así fue la confrontación con estudiantes

Noroña en la Universidad de Guanajuato Así lo confrontaron estudiantes

La visita de Gerardo Fernández Noroña a la Universidad de Guanajuato (UG) terminó en una confrontación con estudiantes. El senador de Morena, invitado al Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencias Políticas (ENECP), llegó para sostener un diálogo abierto con jóvenes, aunque un sector del alumnado lo recibió con reclamos que desataron momentos de fricción.

Video: Noroña en la Universidad de Guanajuato

Desde el inicio, un grupo reducido comenzó a gritar y cuestionar su presencia. La dinámica del foro se interrumpió cuando una estudiante intentó hablar y el legislador respondió con una serie de “¡No, no, no!”, mientras pedía apoyo a la moderadora. Esto derivó en una escalada verbal en el auditorio ¡Qué se largue!, se escuchaba en repetidas ocasiones, momento que fue captado en video.

Noroña, fiel a su estilo frontal, respondió con la misma intensidad con la que suele enfrentarse a sus adversarios políticos.

“Un pequeñísimo grupo vino con la intención de reventar la sesión”, reclamó el senador ante los asistentes, convencido de que la protesta buscaba impedir el diálogo. Las consignas continuaron y Noroña, en tono retador, invitó a un joven a subir al escenario para debatir. Minutos después rechazó ese intercambio y culpó a la organización del evento por la falta de orden y en tono de sarcasmo señaló que al grupo de protesta les regalaría el libro de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Universidad de Guanajuato había programado la charla como parte de una serie de actividades impulsadas por Morena en diferentes instituciones educativas del país. El objetivo era reforzar la presencia del partido en espacios universitarios y abrir mesas de discusión sobre política nacional. Al final el incidente no pasó a mayores

Historial de las peleas de Noroña

Fernández Noroña acumula una larga lista de polémicas. Sus discusiones, empujones, acusaciones y choques con figuras de oposición han sido parte de su carrera parlamentaria.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en 2011, cuando Javier Lozano —entonces secretario del Trabajo— acudió a la Cámara de Diputados. Mientras el funcionario explicaba una reforma, Noroña se levantó de su curul, alzó la voz y se aproximó hasta quedar frente a él para reclamarle su desempeño. Hubo empujones y reclamos entre legisladores en un ambiente ya tenso dentro del pleno.

Otro caso que marcó su trayectoria ocurrió en 2019, cuando lanzó descalificaciones contra la entonces diputada panista Adriana Dávila. Las expresiones derivaron en una denuncia por violencia política de género. El Tribunal Electoral confirmó la infracción y el legislador tuvo que ofrecer disculpas públicas. La exdiputada afirmó que llevó el caso a instancias legales para no normalizar ese tipo de agresiones.

La confrontación con Alejandro “Alito” Moreno fue la más reciente, el priista se confrontaron hasta que el legislador de oposición le lanzó un manotazo y lo empujo. Además, Noroña ha protagonizado disputas con Federico Döring y Lilly Téllez, con quien mantiene una serie de enfrentamientos verbales durante la legislatura.