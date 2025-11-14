Condenan en MC ataque contra rancho de alcalde electo de Jáltipan; urgen seguridad para Gildardo Maldonado

CDMX — Tras el ataque armado del que fue blanco el rancho del alcalde electo emecista de Jáltipan, Veracruz, Gildardo Maldonado, la coordinadora de los diputados de MC, Ivonne Ortega Pacheco, exigió este viernes que la FGR investigue a la brevedad esta amenaza y se refuerce la seguridad para el político y los pobladores.

De acuerdo con reportes policiacos, en las primeras horas del pasado jueves un grupo de hombres con armas de alto poder de fuego arribó a la propiedad de Maldonado y dispararon contra la fachada del inmueble, conocido como rancho Los Parceros, donde el alcalde electo no se encontraba y los sujetos se retiraron sin dejar lesionados.

Jáltipan se encuentra en transición de cambio de administración que quedará en manos de Gilberto Maldonado, quien tras ser informado del hecho se dirigió a las oficinas de la representación de la FGR en Veracruz para denunciar la amenaza.

Al respecto, Ivonne Ortega usó sus cuentas de redes sociales para condenar lo que calificó como “cobarde ataque”.

“Condenamos el cobarde ataque en contra de nuestro compañero Gildardo Maldonado, alcalde electo en Jáltipan, Veracruz. Hacemos un llamado a la @FGR_Ver , @SSPCMexico y ala gobierno federal a investigar esta amenazar y brindar, a la brevedad, el acompañamiento necesario. Además, solicitamos que se refuerce la seguridad en la región, con la presencia de fuerzas federales para garantizar su protección y de las personas habitantes de su municipio”.

Gildardo Maldonado es originario de este municipio. Es licenciado en educación física y derecho.

Perteneció a la División de Caminos de la extinta Policía Federal, lo que representa un “obstáculo” para intereses de la delincuencia en el trasiego de drogas, armas o extorsión en la región.

El emecista ganó con una alta votación de los electores en su municipio.