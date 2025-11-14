¿Cuándo y cuánto te depositan por la Beca Rita Cetina 2025? Descubre las fechas y montos del pago de diciembre

La Beca Rita Cetina se ha convertido en un pilar clave para miles de estudiantes de secundaria en México que buscan continuar sus estudios. Aquí te explico cuándo recibirás el depósito, cuánto te corresponde y qué hacer para revisarlo.

¿Por qué no hay depósito de la Beca Rita Cetina en noviembre?

Si estás esperando ver el dinero en noviembre y te llevaste la sorpresa de que no llegó, tranquilo: es totalmente normal y está planificado así:

El calendario oficial estipula que el pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre se efectuará en diciembre, no en noviembre.

¿Cuándo caerá el pago de la Beca Rita Cetina?

La dispersión se manejará de forma escalonada, usualmente del 1 al 12 de diciembre de 2025, según la letra inicial del apellido del padre, madre o tutor responsable del estudiante de nivel de secundaria que esté inscrito en el programa.

Entonces, si no te aparece nada en noviembre, no es error ni retraso: es el calendario habitual.

¿Cuánto recibirás y qué factores pueden variar el monto de la Beca Rita Cetina?

El monto base para el bimestre noviembre-diciembre es de $1,900 MXN por estudiante. Si en la misma familia hay más de un hijo beneficiario, se suman $700 MXN adicionales por cada estudiante extra. Así, dos hijos podrían recibir hasta $2,600 MXN, y tres hasta $3,300 MXN.

El pago se deposita a través de la tarjeta del Banco del Bienestar asignada, por lo que no tienes que acudir a módulos específicos para cobrar.

¿Cómo verificar que te llegó la Beca Rita Cetina y qué revisar para evitar sorpresas?

Ahora que ya sabes cuándo y cuánto, es momento de checar que efectivamente te llegue y no quedarte con dudas. Aquí van los pasos clave:

Ingresa a la app del Banco del Bienestar o acude al cajero del banco para revisar tu tarjeta Otra opción: entra al “Buscador de Estatus” del programa (requiere tu CURP) para saber si ya se liberó el pago y en qué fecha Verifica que la tarjeta esté activa, que el tutor esté identificado correctamente y que el alumno esté inscrito en secundaria pública dentro de la convocatoria vigente Guarda el comprobante o captura pantalla, por si hay necesidad de aclarar algo más adelante

Qué hacer si no aparece el depósito