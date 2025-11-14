IMSS da más de 19 millones de atenciones al año a beneficierios con diabetes

Otorga IMSS más de 19 millones de atenciones al año a derechohabientes que viven con diabetes

De acuerdo con la Coordinación de Unidades de Primer Nivel del IMSS, México enfrenta una epidemia creciente de diabetes tipo 2 y se ha convertido en uno de los rincipales retos de salud pública.

El IMSS ha informado que al año otorgan más de 19 millones de atenciones a derechohabientes con esta efermedad crónico degenerativa con el objetivo de lograr el control del padecimiento y que mantengan una buena calidad de vida.

Según el Atlas de la Diabetes de la Federación Internacional de Diabetes (IDF), se estima que 14 millones de adultos mexicanos (de 20 a 79 años) vivían con diabetes en 2024, cifra que coloca al país como el segundo lugar en América con el mayor número de personas adultas dibeticas, solo por detrás de Estados Unidos.

En el Día Internacional de la Diabetes, que se conmemora este 14 de noviembre, el Seguro Social responde a este desafío con estrategias que buscan reforzar la prevención, detección temprana, mejorar la atención y gestión de la enfermedad e incorporar nuevas guías de tratamiento.

La detección temprana de diabetes tipo 2 en las UMF está a cargo del personal de Enfermería de los Módulos de PrevenIMSS o Módulos de Enfermera Especialista en Medicina de Familiar como parte de las acciones del chequeo PrevenIMSS; la detección se realiza con la toma de glucosa capilar posterior a la evaluación de riesgo por el aplicativo CHKT en línea en mujeres y hombres de 20 años y más, sin diagnóstico previo de diabetes.

Los Centros de Atención a la Diabetes (CADIMSS) para la atención de la persona con diabetes tipo 2 funcionan como centros de referencia y coordinación para la atención integral, educación en diabetes, control metabólico y referencia o contrarreferencia entre UMF, Hospitales Generales de Zona y unidades médicas de mayor especialidad en caso de requerirlo.

Se cuenta con 135 CADIMSS con una distribución nacional planificada para ofrecer atención multidisciplinaria (Medicina Familiar, Enfermería, Estomatología, Nutricionista-Dietista, Trabajo Social y Servicios Auxiliares Diagnósticos) con protocolos de atención integral, estandarizados para prevención de complicaciones y seguimiento.

Además, el Protocolo de Atención Integral (PAI) “Diabetes prevención, diagnóstico y tratamiento”, es un apoyo técnico médico que fortalece las actividades del personal de salud; al cierre del 2019 se efectuaron poco más de 6.8 millones de detecciones de diabetes en población derechohabiente; en 2024 se realizaron 10.1 millones de detecciones y al mes de octubre del presente año se han efectuado más de siete millones.