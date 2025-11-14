Levanta CNTE su plantón en Cámara de Diputados tras paro de labores de 48 horas

CDMX — El paro nacional de labores de 48 horas que anunció la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) culminó la tarde de este viernes en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, donde el magisterio disidente levantó su bloqueo que impidió por dos días actividades de alrededor de cinco mil empleados.

Los accesos al Palacio Legislativo quedaron bloqueados desde la mañana del pasado jueves, y donde la Sección 34 de la CNTE instaló casas de campañas, organizó mítines y pronunció un posicionamiento de advertencia de boicotear el Mundial 2026 si el gobierno federal no atiende y da solución a sus demandas de abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Ley de Educación Peña-AMLO.

Aunque comenzaron la retirada, los maestros de esa sección amagaron con la construcción de una ruta de protesta más grande y de paros continuos de labores.

La disidencia magisterial también reprochó a los diputados de Morena la reciente aprobación del presupuesto federal destinado a la educación, que, dijeron, prioriza las becas del Bienestar.