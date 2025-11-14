Pensión Adultos Mayores pago 2025: quiénes cobran del 18 al 21 de noviembre Si aún no te han depositado la Pensión Adultos Mayores, conoce si en estos días te podrían pagar (Unsplash y Pensión Adultos Mayores)

Continúan los depósitos del último pago del 2025 para la Pensión Adultos Mayores; conoce quiénes estarán recibiéndolo del 18 al 21 de noviembre.

Se termina el año y con este los depósitos del último pago del 2025, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre. Y Programas para el Bienestar ha compartido el calendario oficial para indicar los días de depósito.

El 3 de noviembre comenzaron los depósitos de la Pensión Adultos Mayores, la cual se deposita en orden alfabético del primer apellido del pensionado; hasta el momento han avanzado a la letra M.

¿Quiénes reciben la Pensión Adultos Mayores?

La Pensión Adultos Mayores se le otorga a las personas de 65 años en adelante con el objetivo de mejorar la situación de protección social de este grupo vulnerable; el apoyo es otorgado por el Gobierno de México, a través de los Programas del Bienestar.

El pago se realiza de manera bimestral, y se les deposita en su cuenta del Banco del Bienestar la cantidad de $6 mil 200 pesos mexicanos, los cuales pueden retirar en cualquier cajero del banco antes mencionado y en otras sucursales seleccionadas.

¿Quiénes reciben pago de la Pensión Adultos Mayores del 18 al 21 de noviembre?

Las cuentas oficiales en redes sociales de Programas para el Bienestar han compartido el calendario oficial para los depósitos del bimestre noviembre-diciembre del 2025 y aquí te lo compartimos para que conozcas qué día podrías recibir tu pago.

Recuerda que este lunes 17 de noviembre es día feriado en México, por lo que ese día no se hará ningún depósito correspondiente a la pensión. De manera que los pagos de esa semana comenzarán hasta el martes 18 de noviembre.

Letra A: lunes 3 de noviembre

lunes 3 de noviembre Letra B: martes 4 de noviembre

martes 4 de noviembre Letra C: miércoles 5 y jueves 6 de noviembre

miércoles 5 y jueves 6 de noviembre Letras D, E, F: viernes 7 de noviembre

viernes 7 de noviembre Letra G: lunes 10 y martes 11 de noviembre

lunes 10 y martes 11 de noviembre Letras H, I, J, K: miércoles 12 de noviembre

miércoles 12 de noviembre Letra L: jueves 13 de noviembre

jueves 13 de noviembre Letra M: viernes 14 y martes 18 de noviembre

viernes 14 y martes 18 de noviembre Letras N, Ñ, O: miércoles 19 de noviembre

miércoles 19 de noviembre Letras P, Q: jueves 20 de noviembre

jueves 20 de noviembre Letra R: viernes 21 y lunes 24 de noviembre

viernes 21 y lunes 24 de noviembre Letra S: martes 25 de noviembre

martes 25 de noviembre Letras T, U, V: miércoles 26 de noviembre

miércoles 26 de noviembre Letras W, X, Y, Z: jueves 27 de noviembre

Así que, considerando este calendario, durante la semana del 18 al 21 de noviembre, las personas que recibirán su último pago del 2025 de $6 mil 200 pesos mexicanos son quienes cuyo apellido empieza con M, N, Ñ, O, P, Q y R.