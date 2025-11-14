Sheinbaum remata resolución de la SCJN contra Salinas Pliego: “si paga, se resuelve el asunto”

Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México durante la conferencia del pueblo en Palacio Nacional . (Edgar Negrete Lira)

La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a referirse al conflicto fiscal entre Grupo Salinas y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera que las empresas propiedad de Ricardo Salinas Pliego debía pagar más de 33 mil millones de pesos. Luego de explicar el proceso y la decisión.

Sheinbaum explica la desición de la SCJN y sentencia: “si paga, se resuelve el asunto”

En la conferencia matutina de este viernes 14 de noviembre, la presidenta de México detalló que la decisión de la SCJN responde al rechazo de los amparos interpuestos luego de un proceso que comenzó incluso antes de 2018 y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“No es que la corte de pronto decide sin antecedentes. Estos juicios de amparo en todos los casos las empresas inconformes acudieron primero ante autoridad administrativa. Esto pasó incluso antes de la llegada del presidente López Obrador.

Estos son créditos fiscales de aquella épica. Ni siquiera son de la 4T sino muy antiguos. En todos los casos acudieron ante autoridad administrativa y que fueron resueltos en su contra. Interpusieron demanda ante TJA el cual confirmo la legalidad de los créditos fiscales. Dicen que no tiene razón el particular, sino la autoridad fiscal. Luego promovieron juicios de amparos. Finalmente presentaron revisiones que llegaron a la SCJN", explicó la presidenta

Posteriormente, detalló que vendrá un nuevo procedimiento en el que se determinará lo que tiene que pagar Grupo Salinas y sentenció que todo quedará resuelto en cuanto cumpla con esta obligación.

“En realidad lo que hace la corte es desshecar siete recursos que había interpuesto este grupo empresarial. Deja válida lo que fue en su momento la decisión del SAT, eso es lo que resuelve la corte y quedan firme las sentencias. Tiene que venir una notificación de la corte al SAT y entra otro procedimiento, pero fueron varios procesos en algunos casos 15 años de litigios que habían quedado congelados y no resuelven. Finalmente la corte hoy lo que dice es que desechan los recursos.

Ahora viene otro procedimiento, vamos a pedirle a Hacienda que pueda venir a explicar. Están fijados todos, se notifica y si paga se resuelve el asunto. Si no paga, viene un proceso jurídico que tendría que cumplirse". Advirtió