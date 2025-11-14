Vacuna Pfizer actualizada contra Covid-19 en México: ¿Dónde me la pueden poner?

Vacuna Pfizer La farmacéutica confirmó que su vacuna contra el Covid-19 está disponible en el secto público.

A través de un comunicado, la farmacéutica Pfizer ha confirmado que la vacuna contra el COVID-19, adaptada a la variante LP.8.1, se encuentra disponible en el sector público.

La aplicación de esta vacuna es completamente gratuita.

“Este avance representa un paso relevante de cara a la temporada invernal y al incremento de las enfermedades respiratorias en la población”, expone el comunicado oficial de Pfizer.

¿Dónde colocarte la vacuna Pfizer contra COVID-19?

Las autoridades de salud de México anunciaron la aplicación gratuita de las vacunas Pfizer contra COVID-19 en el sector público.

De acuerdo con los detalles de la campaña de vacunación desarrollada por la Secretaría de la Salud, el periodo de actividad inició el 13 de octubre de 2025 y finalizará hasta el día 3 de abril del año 2026.

El objetivo de la campaña es aplicar alrededor de 50.5 millones de vacunas en todo el país; estas dosis están enfocadas principalmente contra enfermedades respiratorias, tales como COVID-19, influenza estacional y neumoco.

Las instituciones del Sistema Nacional de Salud son la sede para la aplicación de estas vacunas; entre ellas, puedes acudir a las siguientes instancias:

IMSS.

IMSS-BIENESTAR.

ISSSTE.

Defensa Nacional.

Secretaría de Marina (Semar).

Petróleos Mexicanos (Pemex).

Secretarías de Salud de las entidades federativas, con el acompañamiento técnico del Centro de Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA).

También, el día 10 de noviembre del año presente, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inauguró el Megacentro de Vacunación.

Este servicio gratuito está ubicado en el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario y ofrece 100 mil dosis de vacunas contra enfermedades frecuentes en la estación invernal.

No obstante, el servicio de vacunación en la UNAM finalizará el sábado 15 de noviembre.

¿Las vacunas Pfizer están disponibles en el sector privado?

De acuerdo con el comunicado presentado por la farmacéuticas, la liberación de los lotes de vacuna contra COVID-19 en el ámbito privado aún no está disponible.

Pfizer informa que el trámite con las autoridades regulatorias continúa en proceso, pero mantienen una colaboración estrecha y constante con dichas autoridades para el avance del procedimiento a la mayor brevedad.