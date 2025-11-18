Apuntan a primeras sanciones de burócratas del Poder Judicial por faltas éticas

CDMX — En los próximos días, el Órgano de Administración de Justicia (OAJ) emitirá sanciones contra servidores públicos señalados de presuntas faltas éticas, “contrarias a los valores del Poder Judicial”.

La Comisión de Disciplina y Substanciación de Responsabilidades del OAJ informó que el pasado 13 de noviembre llevó a cabo su tercera sesión extraordinaria durante la cual se turnaron para análisis de sus integrantes los primeros expedientes relacionados con probables conductas contrarias a la norma administrativa.

Este martes adelantó que ya avanza en la investigación y, en su caso, sanción de personas servidoras públicas que han incurrido en probables faltas administrativas

Indicó que esta comisión integrada por Catalina Ramírez Hernández y Surit Berenice Romero Domínguez analizaron y respaldaron la propuesta de su presidente, José Alberto Gallegos Ramírez, para establecer los mecanismos que regirán la tramitación y resolución de los asuntos en materia de responsabilidades administrativas.

“La Comisión de Disciplina y Substanciación de Responsabilidades del OAJ reafirma su compromiso de sancionar conductas que afecten las labores del Poder Judicial de la Federación. El mensaje del OAJ, como responsable de la administración, vigilancia y disciplina del personal administrativo de este poder es claro: la disciplina y el actuar ético no son negociables; se sancionarán las conductas que resulten contrarias a los valores del PJF”, sostuvo a través de un comunicado.