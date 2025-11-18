Asesinan a Emilia Ortega, abogada y excatedrática de la UABC en Tijuana

¿Qué le pasó a Emilia Ortega? La abogada tenía más de 30 años dando cátedra en la UABC. (Cuartoscuro)

¿Qué pasó con Emilia Ortega Aceves?, abogada y catedrática de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), que fue asesinada a bordo de su automóvil este 18 de noviembre en la colonia Altamira, en Tijuana.

La reconocida abogada, fungía como excatedrática de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), y tras su asesinato la comunidad de abogados se ha pronunciado al respecto.

¿Qué le pasó a Emilia Ortega, abogada y excatedrática de la UABC en Tijuana?

Emilia Ortega, excatedrática de la facultad de Derecho en la UABC, fue asesinada a los 59 años, mientras se encontraba a bordo de su automóvil particular, cerca del cruce de Miguelé y Cañón de la colonia Altamira, en la ciudad de Tijuana, la mañana de este martes 18 de noviembre.

La maestra en Derecho Procesal Civil, Mercantil y Familiar con más de 30 años trabajando como catedrática en la UABC, fue alcanzada por los proyectiles de sujetos que permanecen aún sin ser identificados, quienes se desplazaban presuntamente en un automóvil.

La comunidad de abogados de Tijuana exige justicia para la excatedrática de la UABC.

La comunidad de abogados se ha pronunciado en redes sociales, exigiendo el esclarecimiento del homicidio de Emilia Ortega, expresando su condena ante la violencia que vive Tijuana, y principalmente el peligro que esto representa para las mujeres en la región fronteriza.

El Colegio de Abogados de Tijuana, condeno en sus redes sociales, el ataque del que fue víctima Emilia Ortega.

Al momento ninguna autoridad se ha emitido sobre las averiguaciones, causas o presuntos responsables del homicidio.