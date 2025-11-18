Cinco mexicanos detenidos en una redada en California del Norte; Gobierno promete apoyo consular

Connacionales detenidos en redada en California del Norte, EU El operativo llamado, “Charlotte’s Web” dejo a 81 personas detenidas, entre ellas mexicanos y hondureños

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que cinco mexicanos fueron detenidos durante las redadas migratorias realizadas el fin de semana en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Dijo que el consulado de México en Raleigh ya está en contacto con ellos para brindarles asistencia y acompañamiento legal.

Sheinbaum insistió en que la protección de los mexicanos en el exterior sigue siendo una prioridad para su administración y que le darán seguimiento puntual al caso.

El operativo “Charlotte’s Web”

Las personas fueron detenidas durante la operación migratoria conocida como" La telaraña de Charlotte", que comenzó el sábado pasado y dejó al menos 81 personas arrestadas, entre ellas mexicanos y hondureños.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó el operativo diciendo que se enfocaría en “criminales extranjeros ilegales” que, según ellos, se esconden bajo políticas santuario, acusando a casi mil 400 órdenes de detención migratoria que no han sido cumplidas.

Las acciones en Charlotte no son recientes, según la Casa Blanca, la Patrulla Fronteriza también participó este año en operativos en Los Ángeles, en junio, y en Chicago, en septiembre.