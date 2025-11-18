Escala tensión entre el Ejecutivo y convocantes a marcha Gen Z de cara al Desfile Cívico-Militar

El acto conmemorativo se mantendrá “como siempre se hace, se va a llevar a cabo y hay que tener respeto por lo que representa el Ejército mexicano” (Iván Guevara Ramírez/Iván Guevara Ramírez)

Pese a que el día 17 de noviembre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró “analizar” si el Desfile Cívico Militar con motivo del Aniversario de la Revolución Mexicana tendría lugar como se planeó en un inicio, previo a la marcha de la Generación Z del pasado 15 de noviembre y tras una segunda convocatoria a marchar fechada para el 20 de noviembre, la titular del Ejecutivo Federal reviró y aseguró que la celebración del acto conmemorativo se mantendrá “como siempre se hace, se va a llevar a cabo y hay que tener respeto por lo que representa el Ejército mexicano”, sentenció.

La mandataria adujo que el movimiento que su administración representa es mucho más grande y no desaparecerá con las campañas en redes sociales que incentivaron la marcha del fin de semana y que llaman a repetirla este jueves. Evocó las encuestas que denotan un alto grado de popularidad y simpatía por su gestión entre la población y sostuvo que México es pueblo “muy inteligente, la gente es sabia y por más campañas que haya, sabe lo que está ocurriendo en nuestro país, que es una transformación en beneficio del pueblo”.

Sheinbaum resaltó que su movimiento de encuentra respaldado por gente de todos los estratos sociales, empresarios, clase media y gente humilde e incluso niños que “apoyan la transformación”.

CIRCULA EN REDES

Adjunto a la convocatoria que llama a marchar en nombre de la Generación Z este 20 de noviembre siguiendo la misma ruta de la movilización anterior, del Ángel de la Independencia al Zócalo, circula una suerte de proclama en la que supuestos miembros de la Gen Z y organizadores demandan a la presidenta dejar libre a las personas detenidas tras los enfrentamientos registrados durante la manifestación del fin de semana pasado entre la policía capitalina y grupos de embozados. @GeneraciónZmx_ pidió al Ejecutivo responder positivamente a esta demanda antes del 20 de noviembre.

En el mismo posteo, se recalcó que las manifestaciones “serán en un tono pacífico y de diálogo”, pero que, en caso de que no se acceda a la liberación “de los nuestros”, “escalaremos el tono de la manifestación”.

REMEMORAR

La presidenta invitó finalmente a recordar lo que llevó a Francisco I. Madero a levantarse en contra del gobierno de Porfirio Díaz, y señaló que “por eso siempre hemos luchado pacíficamente”, expresó que las guerras dejan “mucho dolor” y que cualquier manifestación que se haga en México debe ser pacífica, “nadie quiere la violencia”, puntualizó.

DESFILE Y MARCHA

Se prevé que la ruta del desfile con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana parta del zócalo capitalino con rumbo al Monumento a la Revolución a las 10:00h. Por otro lado, la marcha Gen Z partiría del la Columna del Ángel de la Independencia a las 11:00h.