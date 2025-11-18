¿EU “invadió” México? Carteles en playa Bagdad de Tamaulipas abren nueva revisión territorial en la frontera

Carteles en playa Bagdad de Tamaulipas (Especial)

Este lunes, supuestos ciudadanos estadounidenses arribaron a la playa de Bagdad, Tamaulipas para colocar un letreto que indicaba que era áera restingida del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Tras volverse viral en redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Marina expresaron en un comunicado que tras el reporte, se retiraron seis carteles y de acuerdo con su información y con la consulta realizada por el Consulado de México en Brownsville, no se confirmó que estos señalamientos haya sido puestos por autoridades de EU.

COMUNICADO CONJUNTO. "Marina y Relaciones Exteriores informan hechos sucedidos en Matamoros, Tamaulipas el día de hoy".https://t.co/Vl6P2xxhoF pic.twitter.com/qRWgacXwWM — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 18, 2025

Elementos retirando el letrero

En redes sociales, circuló un video donde se ve que elementos del Ejército retiran el señalamiento puesto en esta playa de Matamoros.

LAS PLAYAS SON DE TODOS LOS MEXICANOS, GRINGOS KHULER0S!!!! pic.twitter.com/M1Z7KnP6jQ — Romy RS (@callejon_114) November 18, 2025

Por su parte, este martes en la mañanera del Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum precisó que estos letreros fueron retirados y después un área del gobierno de EU comentó que si se había contratado una empresa para colocarlos.

“Como nos explicó el almirante, el río va cambiando su cauce, se va solvando y de acuerdo con el tratado tiene que delimitarse claramente cual es el limite territorial”, mencionó.