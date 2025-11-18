Presenta Döring queja ante derechos humanos de la CDMX por uso excesivo de fuerza contra Generación Z

CDMX — El diputado federal panista Federico Döring presentó una queja en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México contra autoridades capitalinas por el presunto uso excesivo de la fuerza pública para neutralizar la violencia suscitada durante el pasado sábado en la manifestación de la llamada Generación Z.

Döring Casar detalló que en la protesta de registraron agresiones y fallas en el operativo de seguridad.

El legislador señaló como responsables a los titulares de Seguridad Ciudadana y Gobierno de la CDMX por impedir el libre tránsito, la protesta pacífica y no garantizar la integridad de periodistas y asistentes.

El panista agregó que solicitó que se emitan recomendaciones, un Informe Especial y la revisión a fondo del Protocolo de Actuación Policial para evitar nuevas violaciones y posibles infiltraciones o provocadores.

“El operativo diseñado por el Gobierno de la Ciudad de México no sólo obstruyó la libre manifestación y el libre tránsito, sino que generó condiciones de riesgo y confusión al restringir el acceso al Zócalo mediante vallas y cierres injustificados, provocando tumultos, pánico y la dispersión forzada de asistentes que se manifestaban de manera pacífica”, expresó, e indicó que las autoridades responsables son el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, y el secretario de Gobierno, César Cravioto, por no garantizar las condiciones mínimas de seguridad para quienes se manifestaban y por permitir la actuación desproporcionada de cuerpos policiales.

Federico Döring resaltó que la propia Secretaría de Gobierno reconoció 18 incidentes potencialmente constitutivos de violaciones al protocolo, y que al menos seis policías tuvieron que ser suspendidos por presuntas agresiones, incluidas agresiones a miembros de la prensa. Organizaciones como Artículo 19 documentaron al menos 13 ataques contra periodistas, seis de ellos en la Ciudad de México.

“Las imágenes son contundentes: golpes a manifestantes sometidos, uso de agentes químicos, botellas, objetos encendidos y cohetones, así como agresiones a periodistas que solo hacían su trabajo. Nada de esto es compatible con un Estado que dice respetar derechos humanos”, expuso el diputado en su queja.

Döring advirtió que lo ocurrido el 15 de noviembre muestra la ausencia de una estrategia real para proteger a quienes ejercen su derecho a la protesta, y evidenció también la posible presencia de grupos violentos o infiltrados cuyo objetivo habría sido generar caos y justificar el uso de la fuerza.

Solicitó a la Comisión de Derechos Humanos: Emitir las recomendaciones correspondientes. Elaborar un Informe Especial dada la gravedad de los hechos. Impulsar modificaciones al Protocolo de Actuación Policial y garantizar que existan mecanismos de capacitación, diferenciación y no estigmatización de la protesta pacífica.

También pidió que las autoridades capitalinas asuman su responsabilidad, garanticen atención médica a todas las personas heridas, incluidos los elementos policiales, y dejen de criminalizar la manifestación pública.