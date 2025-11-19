Exige PRI renuncia de Rosario Piedra a la CNDH; “indignante silencio” ante represión a jóvenes de GenZ

Alejandro Moreno El líder de la bancada del PRI en el Senado volvió a criticar a la presidenta por desestimar la marcha convocada para este sábado 15 de noviembre en diferentes ciudades del país. (Graciela López Herrera)

La dirigencia nacional del PRI en el Senado de la República, exigió la renuncia de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, ante la “absoluta ausencia”, “indignante silencio” y de actuar como “cómplice” frente los abusos policiacos en la marcha juvenil del sábado pasado.

El presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, acusó a la CNDH de ser “un cero a la izquierda” pues no ha habido un solo pronunciamiento sobre estos hechos, lo que genera indignación y rabia.

Moreno adelantó que el partido presentará denuncias ante organismos internacionales, argumentando que la supuesta inacción de la CNDH agrava el riesgo de violaciones a derechos humanos en México.

Alto insistió en que la CNDH “está siendo parte de la persecución del estado a la y los jóvenes” . “Estos cínicos lo único que hacen es atropellar los derechos de las y los mexicanos”, demandó

El dirigente priista consideró que los jóvenes detenidos son presos políticos “de este narcoestado de Morena”, por lo cual exigió que se les libere de inmediato.

“Porque la orden de reprimir a los jóvenes, de perseguir a los jóvenes, de violentar a los jóvenes, de gasear a niñas y niños y acusarlos de intento de homicidio, la orden vino del gobierno de la República y del gobierno de Morena…”

Moreno Cárdenas, aseguró que el gobierno de Morena está muerto de miedo y aseguró que “está claro” que el ese bloque negro es parte de Morena.

“Así quisiéramos verlos a estos de Morena combatiendo al crimen organizado, a los narcopolíticos de Morena, con esos se mueren de miedo, este gobierno está asesinando a los jóvenes, está asesinando a los niños…”

En conferencia de prensa, Moreno Cárdenas y el Grupo Parlamentario del PRI en el senado acusaron que el Gobierno de Morena ordenó la represión directa contra jóvenes manifestantes y exigió la liberación inmediata de las personas detenidas el pasado 15 de noviembre.

“Lo que vimos no fue un operativo de contención, fue una orden política para golpear, intimidar y fabricar culpables”, afirmó el priista al condenar el uso excesivo de la fuerza contra estudiantes, mujeres y adultos mayores.

Asimismo, sostuvo que el PRI impulsará reformas para sancionar no sólo a mandos policiales, sino también al gobierno federal por el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes.

Moreno Cárdenas afirmó que el gobierno federal opera sin sensibilidad ni empatía y sostuvo que la administración actual mantiene una conducta “autoritaria e intransigente” al impedir que la ciudadanía ejerza su derecho constitucional a manifestarse.

Subrayó que “en México sí existe persecución política”, pues los jóvenes detenidos enfrentan acusaciones desproporcionadas impulsadas desde el propio régimen.

El legislador informó que tuvo contacto con familiares de jóvenes arrestados, quienes relataron amenazas, fabricación de delitos y el uso de tácticas propias de gobiernos autoritarios. Por ello, exigió la liberación inmediata de las personas detenidas.