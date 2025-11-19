La Profeco recuperó más de 1 millón 800 mil pesos en conciliaciones durante el Buen Fin

Durante la semana del Buen Fin en su edición número 15, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), concilió el 92.9 por ciento de las inconformidades registradas durante la campaña.

En total se presentaron 311 desacuerdos con proveedores de los que se logró la conciliación inmediata de 289, esto es 92.9%, y se evitó que se formalizaran como queja. La mayoría de las inconformidades, 50 de ellas, se debieron a que no se respetó el precio anunciado, otras 49 por incumplimiento de promoción, 40 por negativa a entregar el producto, 32 por incumplimiento de oferta y 24 por negativa a cambio de producto adquirido.

El titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, encabezó a más de mil 350 servidores públicos que realizaron recorridos, atendieron 169 módulos y el Teléfono del Consumidor y participaron en las brigadas itinerantes dispuestas en 337 centros comerciales con mayor afluencia en el país.

Gracias a esta atención, $1,885,683.44 pesos fueron recuperados en favor de las personas consumidoras.

De los rubros con más inconformidades presentadas durante el operativo especial por las y los consumidores, el de ropa y zapatos concentró 50, seguido de tecnología-pantallas, con 29; hogar-electrodomésticos, 25; celulares y tecnología, 23; alimentos y bebidas, 20; ropa y accesorios, 17; no especificados, 19; transporte-motocicleta, 16; muebles, 14, juguetes, 12, y Línea Blanca, 11.

Por su parte, la Dirección de Procedimientos de la Subprocuraduría de Servicios realizó 3 mil 800 acciones de monitoreo para detectar publicidad engañosa en ofertas y promociones en línea. Como resultado de ello logró 57 correcciones y 35 retiros.