La presidenta Sheinbaum tiene de aliado al partido más disciplinado, el PVEM, dice Carlos Puente

Los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) refrendan su convicción de la ruta del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y es un día de fiesta poder verla, porque en una “gran Presidenta”, y el PVEM es la bancada más disciplinada con ella, y acompaña siempre sus propuestas de reformas, dijo Carlos Puente Salas, coordinador de los legisladores de ese grupo parlamentario.

El zacatecano reprobó a quienes desean que le vaya “mal” a la Presidenta, porque, dijo, no se puede comprender que haya una mexicana o mexicano que manifiesten que le vaya mal a la Presidenta.

“Estamos muy contentos, hoy es un día de fiesta para nosotros, para los diputados federales. Es un buen momento para ir a refrendar nuestro compromiso con ella. Decirle que no está sola, que aquí está acompañada, que aquí tiene un grupo parlamentario, el más disciplinado, el más cumplidor y el más ordenado. Se constata en el tablero (de las votaciones en el salón de sesiones). No entiendo cómo puede haber un mexicano o una mexicana que quiere que le vaya mal a nuestra presidenta, porque nos iría mal a todos”, manifestó tras concluir la sesión del pleno camaral.

Puente Salas también destacó que como parte del buen gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es el trabajo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“La verdad es que tenemos una gran Presidenta. Una Presidenta que está resolviendo los grandes retos. Hace mucho que no teníamos un secretario de Seguridad (como García Harfuch), que todos los días nos entrega resultados. Seguimos teniendo retos, sin duda. Pero esto no es nuevo. Que lo que sucedió en Michoacán es algo bastante delicado, sin duda, y hay que atenderlo. En las administraciones de Peña Nieto y Felipe Calderón también hubo casos en Michoacán. Pero la verdad no es que sea consuelo, pero se están atendiendo y dando resultados en materia de seguridad”, dijo el legislador.

Reiteró que la presidenta de la República ha hecho frente a los embates del mandatario estadunidense, Donald Trump, que ha sido “muy agresivo en su actuar”, y ella ha tenido la suficiente capacidad para ser firme, hacerse respetar y poner a México en un buen nivel, sin pelear, haciendo uso y ejercicio de la política con inteligencia y determinación.

También comentó que respecto a las manifestaciones de la “Generación Z”, Carlos Puente Salas apuntó que la violencia en la que a veces se tornan las protestas no es algo positivo para el país; ese no es el camino para avanzar.

“Se puede disentir, se puede diferir y aquí lo hemos dicho y lo han constatado que, en cada sesión, el Verde siempre ha buscado la unidad y ser un enlace con todos los grupos parlamentarios, de tender la mano, haciendo uso de la política y así también debe ser en la calle. Se puede manifestar, se puede protestar, pero de una forma ordenada y respetando”, indicó.