Profeco ha revisado más de 130,000 árboles de Navidad importados

Durante la primera parte del Programa de Verificación e Inspección a la Importación de Árboles de Navidad del año presente, que dio inicio el 4 de noviembre, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha verificado 132,984 árboles.

El operativo llegara a su fin el 5 de diciembre.

El objetivo de dicho programa es asegurarse de que los árboles que provengan del extranjero cumplan con las medidas ambientales y fitosanitarias, para así evitar la introducción de plaga al país.

La verificación se lleva a cabo en puntos fronterizos y estratégicos en donde el personal de la Profepa opera en coordinación con autoridades competentes.

La primera etapa de verificación (del 4 al 18 de noviembre), se desarrollo en los puntos de entrada de:

Mexicali y Tijuana (Baja California); Nogales y San Luis Río Colorado (Sonora); y Nuevo Laredo (Tamaulipas).

Conteos por entidad federativa:

● Baja California: Tijuana: 38,445 y Mexicali: 84,939.

● Sonora: Nogales: 3,430 y San Luis Río Colorado: 5,350.

● Tamaulipas: Nuevo Laredo 820

Por el momento no se ha registrado un retorno de embarques por presencia de alguna irregularidades.

La composición de los árboles verificados es de la siguiente manera:

● 81.44% corresponde al abeto de Douglas, Pseudotsuga menziesii, con 108,312 ejemplares.

● 17.62% corresponde al abeto noble, Abies procera, con 23,442 ejemplares.

● 0.94% corresponde al abeto de Nordman, Abies nordmanniana, con 1,230ejemplares.