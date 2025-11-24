Tren del Istmo: estas son las nuevas estaciones... ¿puedes ir de Oaxaca a Cancún?

Tren del Istmo estas son las nuevas estaciones

La red ferroviaria del sureste sigue expandiéndose y dando pasos clave para crear una gran ruta de trenes que conecte a Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y la Península de Yucatán. Con la apertura del tramo 1 de la Línea K “Istmo–Soconusco”, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el Tren Interoceánico avanza hacia un sistema integral que transformará la movilidad de personas y mercancías, además de detonar los Polos de Desarrollo para el Bienestar en la región.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum enfatizó que esta infraestructura fortalecerá la relación entre México y Centroamérica, al facilitar el movimiento comercial, mejorar la logística portuaria en Salina Cruz y Chiapas, y abrir nuevas oportunidades económicas que ayuden a reducir la migración en la región.

Una red que ya conecta Oaxaca con Chiapas, Veracruz y próximamente Guatemala

La mandataria recordó que ya se puede viajar en varios tramos del Tren Interoceánico:

• Tonalá - Ixtepec (Línea K)

• Salina Cruz - Coatzacoalcos (Línea Z)

• Coatzacoalcos - Palenque (Línea FA)

Además, se trabaja para extender la línea hasta Ciudad Hidalgo y posteriormente hacia Guatemala, lo que consolidaría un corredor ferroviario internacional sin precedentes en el sur del país. Durante el recorrido inaugural, Sheinbaum destacó la respuesta entusiasta de habitantes de Chiapas y Oaxaca que celebraron el regreso del tren de pasajeros como símbolo de progreso regional.

¿Se puede viajar de Oaxaca a Cancún? Sí, a través de la conexión con el Tren Maya

Con la puesta en marcha y ampliación de estos tramos, la red ferroviaria ya permite la conexión del Tren Interoceánico con el Tren Maya, específicamente a través de la estación de Palenque. Esto abre la posibilidad de viajar desde Oaxaca hasta Cancún utilizando exclusivamente trenes de pasajeros.

Aunque no existe un tren directo, la ruta se puede realizar en varios segmentos enlazados:

Salina Cruz / Ixtepec - Coatzacoalcos - Palenque Tren Maya - Cancún.

Expertos indican que, conforme aumenten las frecuencias y se completen los tramos en construcción, esta conexión se convertirá en una alternativa turística y logística de gran impacto económico para el sureste.