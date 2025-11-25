Enarbola Mario Delgado la lectura como forma de prevenir la violencia contra las mujeres

Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública presidió el “Maratón por la Lectura”, esquema consagrado en este edición al al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Durante la ceremonia en el Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTED), plantel Tepito, el funcionario federal destacó la importancia de fortalecer la lectura como derecho y herramienta para la prevención de la violencia contra alumnas y docentes en todas las escuelas de México.

En mancuerna con Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, Delgado Carrillo recalcó que este encuentro literario llega luego de un año completo dedicado a construir una comunidad lectora nacional, el secretario adujo que el “Maratón por la Lectura” cuenta con la participación de millones de estudiantes, maestras, maestros y familias. En este sentido, amplió que, de acuerdo con los resultados del Módulo sobre Lectura 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ocho de cada diez personas en el país leyeron algún material durante el último año, incluidos libros, cómics, blogs y otros formatos; dicho sondeo indicó que la mayor participación en actividades de lectura se registró entre la población de 12 a 24 años.

El titular de Educación celebró las métricas en torno a la lectura en México y su consonancia con en el horizonte establecido por la jefa del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, orientado a consolidar a nuestro país como una “república cultural y lectora”. Para coadyuvar a la consecución de estos y otros objetivos, Delgado explicó que los maratones por la lectura buscarán promover un el ejercicio gozoso de la literatura en comunidad, para que los libros se conviertan en bienes culturales cercanos a niñas, niños y jóvenes con miras a que la palabra escrita sea parte de la comprensión del mundo que los rodea.

En el caso concreto de este maratón, explicó que se halla inscrito y dedicado especialmente a reflexionar sobre la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, en tanto forma parte del inicio de los 16 días de activismo convocados a nivel nacional.

Al tiempo, Delgado informó que, cada mes, los planteles educativos del país trabajan un tema diferente mediante talleres colectivos de lectura que fortalecen la convivencia escolar, la cultura de paz y la política de igualdad. En virtud de esta estrategia, la SEP se adhiere a la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación, lo mismo que al pronunciamiento de cero tolerancia al acoso y hostigamiento sexual, ambos llamamientos para lograr que las escuelas sean espacios seguros y libres de violencia.

A la sazón, evocó lecturas como Las glorias del gran Púas, de Ricardo Garibay; crónicas deportivas de Juan Villoro; o Muerte súbita, de Álvaro Enrigue, textos sobre los que adujo, demuestran la unión entre literatura y deporte, ambas disciplinas que “conmueven, transforman y enseñan valores fundamentales como la solidaridad, la empatía y el esfuerzo colectivo”.

En su intervención, Tania Rodríguez Mora, explicó el simbolismo de los colores naranja y morado como enseñas de la lucha feminista y pronunciamientos en contra del rechazo a la violencia contra las mujeres, también enfatizó la necesidad de erradicar la violencia digital en los entornos escolares a través de la prevención de conductas como el acoso o la difusión de imágenes sin consentimiento, a decir de la funcionaria, se debe fomentar la empatía y el cuidado mutuo entre todo el estudiantado y los docentes. En razón de esto último, Rodríguez Mora recomendó a los asistentes visitar el texto titulado Quedar viva, de Dedé Mirabal, la única sobreviviente de las hermanas dominicanas que enfrentaron la dictadura de Trujillo, relato en el que Mirabal explica que su misión fue mantenerse con vida para contar la historia de lucha y libertad de sus hermanas, a quienes recuerda como mariposas que vuelan libres en el jardín de su casa, se trata de una obra que muestracómo la literatura permite reflexionar sobre el pasado y mantener vivo el legado de quienes lucharon por los derechos humanos.