Presenta Claudia Sheinbaum diez compromisos para fortalecer la lucha contra la violencia hacia las mujeres

En el marco de las acciones nacionales por la erradicación de la violencia contra las mujeres, el Gobierno Federal anunció una agenda de diez compromisos orientados a reforzar la prevención, atención, justicia y garantía de derechos para mujeres y niñas en todo el país.

Claudia Sheinbaum La presidenta de México dio un mensaje a la nación previo al desfile cívico-militar que conmemora el aniversario 115 del inicio de la Revolución Mexicana.

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que estos compromisos buscan cerrar las brechas institucionales que aún permiten la impunidad, fortalecer la coordinación entre niveles de gobierno y colocar la protección de las mujeres como una prioridad del Estado mexicano.

Entre las acciones centrales, el gobierno se comprometió a difundir de manera permanente la campaña nacional contra las violencias, así como a acompañar el proceso de homologación del tipo penal de abuso sexual, con el fin de evitar vacíos legales o diferencias estatales que limiten el acceso a la justicia.

Se garantizó también que ninguna denuncia será desechada o desestimada, reforzando los protocolos de atención y seguimiento, y se anunció la instalación de una mesa de coordinación con las instancias federativas para alinear estrategias de protección y respuesta.

Asimismo, el Gobierno Federal aseguró que trabajará para garantizar todos los derechos para todas las mujeres en todas las entidades, impulsar la creación de senderos seguros, y promover actividades educativas que fomenten la igualdad y el trato respetuoso desde la infancia.

En materia institucional, se anunció un programa de capacitación y certificación para servidoras y servidores públicos, así como la instalación de una mesa de trabajo permanente entre la Secretaría de las Mujeres, el Poder Judicial y las fiscalías, con el objetivo de fortalecer la articulación en casos de violencia de género.

Finalmente, el gobierno reafirmó su compromiso con la justicia para las familias, al establecer que se acompañará con acciones puntuales la atención integral a las víctimas indirectas de feminicidio, priorizando su seguridad, reparación y acceso a servicios.

Con estos diez compromisos, el gobierno busca consolidar una política nacional más eficaz, coordinada y centrada en la protección de las mujeres, así como en la transformación cultural necesaria para erradicar la violencia en todas sus formas.