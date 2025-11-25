Sheinbaum recibe a su homóloga hondureña Xiomara Castro para reforzar relación bilateral

Sheinbaum recibe a su homóloga hondureña Xiomara Castro

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este martes a su homóloga hondureña, Xiomara Castro, en el Palacio Nacional para tener una reunión enfocada en profundizar la relación bilateral y fortalecer la cooperación entre México y Honduras, esto a tan solo una semana de las elecciones presidenciales en dicho país.

Castro, quien arribo al país la tarde del domingo, llegó al recinto con la bienvenida de Sheinbuam y tras un abrazo, ingresaron al Palacio para sostener la reunión.

En la recepción, se entonaron los himnos nacionales de ambos países y se prevé que las dos mandatarias sostengan reuniones privadas y ampliadas con sus equipos para revisar proyectos conjuntos, mecanismos de cooperación y nuevas oportunidades de colaboración bilateral.

Buena relación con Honduras

Este lunes, Sheinbaum adelantó que esperaba conversar con Castro sobre temas de actualidad en América Latina y el Caribe, y destacó que ambas se han convertido en “buenas amigas”.

Asimismo, Sheinbaum recordó que existe “mucha relación” con Honduras en diversos ámbitos y que el objetivo es mantenerla, pese a que Castro está por concluir su gestión en la Presidencia.

Según la mandataria mexicana, el objetivo central del encuentro es “hermanar todavía más la buena relación” que mantienen ambos Gobiernos.