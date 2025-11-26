Asesinato de Carlos Manzo: ¿Qué pasó en la primera audiencia de Jorge Armando ‘N’, El Licenciado?

Jorge Armando “N”, conocido como ‘El Licenciado’, negó cualquier relación con el crimen organizado

Jorge Armando “N”, conocido como ‘El Licenciado’, negó cualquier relación con el crimen organizado y denunció haber sido víctima de tortura por parte de elementos del Ministerio Público tras ser señalado como autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Ante el juez Luis Fernando Díaz Parrar, afirmó que la información difundida sobre su profesión también es incorrecta, pues asegura que es licenciado en periodismo y desde 2010 trabaja como contratista en construcción y electricidad.

Durante su declaración, ‘El Licenciado’ aseguró que nunca ha pertenecido a un grupo criminal y reclamó que los medios han difundido una imagen falsa sobre su persona. Las autoridades lo relacionan con la presunta coordinación del ataque ocurrido el 1 de noviembre durante el Festival de Las Velas, donde hombres armados dispararon contra Manzo. Entre los mensajes atribuidos al detenido se encuentra uno que dice “Ya anda la paloma cuidando la zona”, supuestamente enviado mientras recibía información del círculo cercano del alcalde.

Acusa manipulación mediática y violencia en su detención

Jorge Armando ‘N’ afirmó que fue interceptado el 18 de noviembre, cuando se dirigía con su hijo a un partido de fútbol. Según su testimonio, hombres encapuchados lo trasladaron a la Fiscalía General del Estado, donde fue golpeado, torturado y amenazado con dañar a su esposa. El acusado aseguró que tiene un “modo honesto de vivir” y destacó que durante 15 años ha trabajado como contratista, colaborando con la CFE, asesorando al Congreso de la Unión y fungiendo como consejero en el Ayuntamiento de Santa Ana Maya.

Las autoridades mantienen su señalamiento en el caso

De acuerdo con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, la investigación apunta a que ‘El Licenciado’ fue quien coordinó a los tiradores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para ejecutar el asesinato de Carlos Manzo. Esta versión se respalda en el análisis de los celulares de Fernando Josué ‘N’ y Ramiro ‘N’, dos involucrados en el ataque que posteriormente fueron hallados muertos en una carretera de Michoacán.

Las conversaciones de WhatsApp, según la autoridad, vinculan a Jorge Armando ‘N’ como líder de una célula criminal del CJNG en la región. Entre las órdenes atribuidas al detenido destaca una instrucción contundente dirigida a los sicarios: “Dispárenle a como dé lugar”. Mientras el proceso continúa, el señalado insiste en que no tiene relación con el crimen y que su confesión habría sido obtenida bajo tortura.