Raúl Rocha: Estos son los negocios del presidente de Miss Universo acusado de tráfico

Estos son los negocios de Raúl Rocha Especial

El año 2023 fue una fecha clave para la vida empresarial de Raúl Rocha, actual presidente del certamen de Miss Universo, ya que en ese año se convirtió en copropietario del 50% de la Miss Universe Organization (MUO), pasando a ser uno de los dueños del concurso de belleza más importante del mundo.

Sin embargo, la fortuna de Raúl Rocha va más allá de ser dueño del certamen, sus alcances tocas distintos sectores como el energético, el de aviación, restaurantero y hasta seguridad privada, con los cuales he hecho una fortuna. Sin embargo, las recientes investigaciones, donde se le acusa de tráfico de armas y huachicol han desencadenado especulaciones sobre todos sus conglomerados y las actividades llevadas a cabo dentro de los mismos.

¿Cuáles son los negocios de Raúl Rocha?

Su trayectoria empresarial comienza cuando a los 18 años asume em puesto de director general de la empresa CYMSA, empresa dedicada a ofrecer servicios de carga en general y paquetería dentro de toda la república.

Años más tarde fundó The Legacy Holding, un grupo de empresas que opera en diversas industrias estratégicas globales. Este conglomerado adquirió el 50% de las acciones de Miss Universo por 16 millones de dólares. Actualmente, es el centro de operaciones de 15 industrias diferentes.

Entre las empresas que conforman este emporio se encuentran Soluciones Gasíferas del Sur y Expansión 2000, enfocadas el sector energético; Century Aviation enfocada a la aviación privada; 29 restaurantes enfocados a la gastronomía y el entretenimiento; Miss Universo, certamen dedicado a promover la moda y la belleza y la asociación civil “Niños, Mujeres y Ancianos Protegidos”, dedicada al activismo social.

Según sus propios datos, Legacy Holding —y por ende Rocha— emplea a más de 10 mil personas en México y tiene presencia en al menos cinco mercados internacionales.

El polémico Casino Royale

Uno de los episodios oscuros en la vida empresarial de Rocha fue el Casino Royale, del que era copropietario y donde en 2011 ocurrió un incendio provocado por un ataque armado que dejó 52 muertos.

El casino era operado por las empresas CYMSA Corporation y Entertainment Enterprises of Mexico. De acuerdo con informes oficiales, en el año 2011 los empresarios recibieron amenazas y extorsiones del crimen organizado, ya que exigían un pago semanal de 130 mil pesos a cambio de protección. Sin embargo, los propietarios no cedieron ante las amenazas. En consecuencia, un comando armado atento contra las instalaciones del casino el jueves 25 de agosto de 2011 alrededor de las 16:00 horas y con 3003 personas en su interior.

El reporte de la Fiscalía indicó que sujetos armados bajaron de cuatro camionetas. Enseguida ingresaron al inmueble y bañaron con gasolina, máquinas, alfombras muebles, etc y prendieron fuego, lo que provocó un incendio masivo que dejó como salgo 52 víctimas mortales.

Tras el atentado, Raúl Rocha y su familia salieron del país a la vez que tramitaron amparos para evitar las órdenes de detención. Tiempo declaró que su salida del país se debió al temor de represalias contra su perpona y su familia y agregó que estaba dispuesto a colaborar en las investigaciones.

“Estoy dispuesto a rendir mi declaración cuando las autoridades me garanticen que mi vida no corre peligro. Estoy dispuesto a aportar toda la información que se requiera y a comparecer cuando se disipen los temores que ahora tengo sobre mi persona. Yo también soy una víctima de estos hechos criminales”, declaró.

¿De qué se le acusa a Raúl Rocha?

La mañana de este miércoles salió a la luz la noticia sobre la orden de aprensión girada contra el empresario, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de México de presuntos delitos de contrabando de combustible(“huachicol”), tráfico de armas y narcotráfico.

La FGR obtuvo una orden de aprehensión en su contra, pero Rocha Cantú se apegó a la figura de testigo protegido para colaborar con las autoridades en las investigaciones que involucran a redes de contrabando y posibles vínculos empresariales con el crimen organizado.

Además de estos graves cargos, el empresario ha estado envuelto en polémicas recientes relacionadas con el certamen de Miss Universo 2025, incluyendo acusaciones de fraude en la coronación de Fátima Bosch, pues hasta el momento, circula el supuesto de que tiene tratos con Sebastián Bosch, padre de la Miss Universo, en los que sus empresas se verían beneficiadas con contratos de por medio.