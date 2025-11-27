Acusa PRI “golpismo político--jurídico” de la 4T contra la FGR; “no quieren que los investiguen”

Alejandro Moreno, líder del PRI acusa golpe jurídico de Morena para remover a Fiscal General

La dirigencia nacional del PRI acusó al gobierno federal y Morena de emprender un “golpe jurídico—político” contra la FGR y su titular Alejandro Gertz Manero para destruir la autonomía de este órgano y someterlo al l poder del gobierno, pues algunos narcopolíticos morenistas quieren impedir a todas costa que se les investigue.

“Tienen interés en que no se les investigue y obviamente se les encubra”, acusó el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno.

“Lamento mucho el movimiento golpista que los narcopolíticos de Morena emprendieron en su contra. Es una muestra más del rostro autoritario de este régimen, que quiere imponer una narcodictadura terrorista y comunista en México”, refirió Alito a Gertz Manero

El priista anunció que acudirán a instancias internacionales a denunciar5 este golpe político -jurídico pues el gobierno de Morena está judicializando la política y politizando la justicia.

“Que lo sepa todo México y que lo registren también a nivel internacional: Morena quiere acabar con la justicia para consolidar su autoritarismo e instaurar una narcodictadura terrorista y comunista como en Venezuela”, alertó

El líder tricolor acusó que “Morena es un desastre” pues se involucra en este asunto tan delicado en materia de seguridad justo cuando está en puerta la revisión del T-MEC que ha generado incertidumbre en Estados Unidos por la falta de estado de derecho en México y combate al crimen organizado.

“ ¿Cómo es posible que justo cuando el gobierno de los Estados Unidos 🇺🇸 reconoce la colaboración, la cooperación y el trabajo institucional de la @FGRMexico, que eso ayuda y fortalece la relación para los temas comerciales y de seguridad hemisférica para ambos países, el gobierno de Morena quiera dinamitar esa relación? En lugar de fortalecer la cooperación internacional contra el crimen organizado, buscan romperla para imponer el control absoluto de la justicia y proteger a criminales”, cuestionó

El tricolor acusó que Gobierno de Morena intenta con la FGR es un golpe jurídico-político porque ese órgano no actúa a su capricho ni bajo consigna.

“Les estorba, a sus fines siniestros y oscuros, una FGR libre y autónoma que actúe conforme a la ley, justo cuando revientan los escándalos de corrupción, del huachicol fiscal, del lavado de dinero y de los narcopolíticos de Morena, que han hecho del poder su refugio y mantienen un claro y abierto pacto con el crimen organizado”, acusó

Alito recalcó que como “el país se les va de las manos”, ahora quieren apretar desde el poder y usar la FGR para perseguir, someter y doblar a ciudadanos, periodistas, medios de comunicación y opositores al régimen.

Por eso –agregó---buscan quedarse con la FGR a al costo que sea pero insistió en que esto no puede quedar en silencio y anunció que arrancaran una campaña a nivel nacional e internacional para denunciar esta maniobra.

“Así lo haremos. El Gobierno de Morena está judicializando la política y politizando la justicia. Que lo sepa todo México y que lo registren también a nivel internacional.

“Mexicanos, no lo podemos permitir! Desde el PRI vamos a denunciar esa intentona golpista a la FGR y a defender con firmeza nuestra democracia. ¡Vamos a defender a México, cueste lo que cueste! ¡No al golpe jurídico-político a la FGR! #MéxicoDespierta”, convocó