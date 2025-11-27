Ante falta de acuerdos, agricultores y transportistas mantienen bloqueos carreteros

Manifestantes en Michoacán (Juan José Estrada Serafín)

Debido a la falta de acuerdos entre los productores agrícolas y transportistas con representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob), los inconformes advierten que mantendrán sus bloqueos en diversas carreteras del país e incluso incrementarán sus movilizaciones hasta que obtengan respuesta favorable a sus demandas.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara que “no hay dinero” para cumplir los reclamos de los agricultores y transportistas, miembros del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) advirtieron que no levantarán sus bloqueos.

En Tamaulipas, continúan bloqueadas las carreteras Tampico-Mante km 35 a la altura de la entrada Estación Colonias, la Matamoros-Reynosa a la altura de la entrada a Nuevo Progreso y la Ribereña con Hidalgo Sur en la Colonia Industrial.

En Arco Norte, en Tlaxcala, se encuentra obstruida la carretera Calpulalpan–Sanctorum en el kilómetro 194+700.

La federal Pénjamo – Santa Ana Pacueco, a la altura de la comunidad Laguna Larga de Cortés, en Guanajuato es el único punto que continúa bloqueado en el estado.

En Jalisco se reportan cierres en la autopista México-Guadalajara, tramo Maravatío-Zapotlanejo, en la caseta de cobro de Ocotlán y en el ramal La Barca-Jiquilpan.

En la frontera de Sonora, el tramo del puente “Río Colorado” sobre la carretera federal número 2 también continúa cerrado.

Otro bloqueo se registra en la carretera a San Felipe, en el Valle de Mexicali, en Baja California.