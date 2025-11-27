Crean nuevo estándar de competencia para profesionalizar el oficio tortillero

Estándar de Competencia Elaboración de tortillas de maíz

Como parte del Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla se impulsó el Estándar de Competencia (EC) 1707 “Elaboración de tortillas de maíz con máquina tortilladora” por la la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA).

El objetivo de esta iniciativa es servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que se desempeñan en esta actividad, a fin de garantizar la calidad e inocuidad del producto y la seguridad industrial en los establecimientos de tortilla de maíz.

Éste, se fundamenta en criterios rectores de legalidad, competitividad, libre acceso, respeto, trabajo digno y responsabilidad social, y está alineado con las disposiciones sanitarias aplicables, entre ellas las normas oficiales mexicanas en materia de manejo higiénico de alimentos.

El objetivo de este instrumento es contribuir al fortalecimiento de la cadena maíz-tortilla e impulsar la profesionalisación del oficio tortillero, además de abonar a la oferta de alimentos de calidad e inocuos para el Pueblo de México, en un marco de trabajo digno y seguridad en los centros de trabajo.