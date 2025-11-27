Gertz Manero se va… ¿Y llega Ernestina Godoy a la Fiscalía? Esto sabemos

Ernestina Godoy Ernestina Godoy Ramos sustituirá al fiscal Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) (Cuartoscuro)

Los rumores de la renuncia del fiscal Alejandro Gertz Manero iniciaron a través de redes sociales el día de ayer, donde se difundió que la solicitud fue realizada debido a “problemas de salud” y resultando en una sesión del Senado de la República la mañana de este jueves 27 de noviembre.

Durante la sesión del Senado, se confirmó la renuncia de Gertz Manero al cargo, seleccionando a la actual consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, como la próxima titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Por qué renunció Alejandro Gertz Manero?

De acuerdo con la información difundida a través de las redes sociales, Gertz Manero de 86 años, solicitó su renuncia por “motivos de salud”, mas no existe una razón contundente que haya sido aclarada por el fiscal; las opciones están entre la condición de salud y la licencia.

No obstante, en la conferencia matutina de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que recibió una carta del Senado en la que se detalla el tema.

Dicha carta está siendo analizada por el gabinete y no se dará a conocer su información hasta que el contenido haya sido debidamente revisado para poderse compartir con el público.

¿Quién es Ernestina Godoy Ramos?

Ernestina Godoy es una abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y funcionaria pública, miembro fundador del partido Morena y actualmente funge el cargo de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, pues asignado el 1° de octubre del año 2024, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum.

Es reconocida por haber sido Procuradora General de Justicia durante el periodo 2018-2020 y Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México en 2020-2024.

En este momento, Ernestina Godoy es la segunda titular designada por el Senado de la República para la FGR, siendo Alejandro Gertz Manero el primer fiscal seleccionado el 18 de enero de 2019.

El mandato de la Fiscalía General de la República estipula nueve años de duración, por lo que Gertz Manero ha cumplido únicamente seis años y Godoy Ramos finalizaría su gestión en enero de 2028.