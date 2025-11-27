Marcelo Ebrard encabeza reunión con embajadores de la Unión Europea

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presidió una reunión de Alto Nivel con el Embajador de la Unión Europea en México y Embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea con el objetivo de dar atención y fortalecer la presencia de empresas e inversiones de diversos países miembros de la Unión Europea en México.

Francisco André, Embajador de la Unión Europea, agradeció la buena coopración de la Secretaría de Economía para avanzar hacia la pronta firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la UE; además, refrendó el apoyo de las empresas europeas para impulsar el Plan México de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Por parte de los Estados miembros de la UE asistieron: el embajador de la República Federal de Alemania, Clemens Von Goetze; la embajadora de la República de Austria, Elisabeth Kehrer; el embajador del Reino de Bélgica, Patrick Hermann; el embajador de la República Checa, Tomás Hart; la consejera de la Embajada del Reino de Dinamarca, Anne Mete Vega Brondbjerg; el embajador del Reino de España, Juan Duarte Cuadrado; el embajador de la República de Finlandia, Ari Mäki y la embajadora de la República Francesa, Delphine Borione.

Así como el jefe de misión adjunto de la República Helénica, Georgios Panagiotidis; el embajador de Hungría, Zoltan Németh; la jefa de misión adjunta de Irlanda, Aislinn McCauley; el embajador de la República Italiana, Alessandro Modiano; la jefa de misión adjunta de los Países Bajos, Saskia de Smidt; la consejera de Asuntos Políticos de la República de Polonia, Marta Olkowska; el embajador de la República Portuguesa, Manuel Carvalho; el embajador de la República Eslovaca, Milan Cigán; la encargada de negocios de Rumania, Alexandra Comán; y el ministro del Reino de Suecia, Alexander Peyre Dutrey.

Por parte de la Secretaría de Economía, estuvieron presente la directora general en la oficina del Secretario, María De Haas Matamoros; el director general de Planeación y Estrategias de Negociación, José Alberto Guadarrama; el director general de Planeación y Evaluación, Javier Dávila Torres, y la directora general de Operación, Ana Gabriela González González.

También participaron funcionarios del Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la atención de temas específicos.