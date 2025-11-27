Nuevo León perfila infraestructura, movilidad y seguridad rumbo a la Copa del Mundo 2026

Durante la Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó los avances y el itinerario que la entidad prepara para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El mandatario expuso 10 de los 32 proyectos que integran el plan estatal, centrado en movilidad, seguridad, infraestructura urbana y mejora de la conectividad internacional.

García destacó que uno de los ejes principales será la movilidad. Nuevo León construye el monorriel más largo del continente, correspondiente a las nuevas Línea 4 y Línea 6 del Metro, que facilitarán el desplazamiento de aficionados y residentes durante los encuentros mundialistas. A ello se suma la renovación de 4 mil camiones del transporte público y la instalación de 500 paraderos nuevos, medida orientada a mejorar el servicio y reducir tiempos de traslado.

En materia de seguridad, el gobernador presentó la Nueva Fuerza Civil, un cuerpo renovado que contará con 7 mil elementos, siete divisiones, un helicóptero Black Hawk, mil patrullas nuevas y equipo especializado, con el objetivo de reforzar las operaciones de vigilancia y atención durante las semanas del torneo.

El componente urbano también será determinante. García anunció la construcción de un Nuevo Parque Fundidora, un nuevo parque del agua, distintos corredores verdes y un Parque Lineal con puentes y espacios públicos renovados. A estos proyectos se suman 500 nuevas canchas, orientadas a fomentar el deporte comunitario y ampliar el legado social del Mundial.

El gobernador explicó que el plan también contempla mejoras significativas en la conectividad internacional, así como la modernización del Aeropuerto Internacional de Monterrey, para asegurar una experiencia ágil y eficiente a los cientos de miles de visitantes esperados.

Con estos proyectos, Nuevo León busca consolidarse como una sede moderna, segura y con infraestructura de talla mundial, lista para recibir la Copa del Mundo 2026 y proyectar al estado ante la comunidad internacional.