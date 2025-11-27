Renuncia Alejandro Gertz Manero a la FGR; le ofrecen embajada

Renuncia Alejandro Gertz Manero a la FGR

El fiscal Alejandro Gertz Manero presentó su renuncia ante el Senado, luego de que Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum le ofreciera una embajada a cambio, según dos fuentes del gobierno federal consultadas por Reuters. Este reporte marca un giro importante, ya que hasta ahora solo existían versiones extraoficiales dentro del Senado sobre su salida.

De acuerdo con la ley, el Senado debe votar su aceptación por mayoría simple, nombrar a un fiscal interino y comenzar el proceso para definir a la persona que ocupará el cargo de manera definitiva.

La trayectoria de Alejandro Gertz Manero

Gertz Manero, de 86 años, cuenta con una extensa carrera en el servicio público que abarca más de cinco décadas. Fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Vicente Fox, además de ocupar cargos clave en instituciones como la entonces Policía Federal Preventiva, donde impulsó reformas en materia de seguridad y profesionalización policial.

En el ámbito académico, ha sido reconocido por su labor como investigador y por su participación en la creación de instituciones de estudio jurídico y criminológico. Su perfil como académico y funcionario lo llevó a convertirse, en 2019, en el primer fiscal general autónomo de México, tras la transición de la Procuraduría General de la República a la FGR.

Durante su gestión al frente de la Fiscalía, impulsó cambios estructurales dentro de la institución y promovió una visión centrada en la autonomía constitucional. Aunque su mandato estaba previsto para extenderse hasta 2027, su presunta renuncia anticipada marcaría el cierre de una etapa clave en la consolidación de la FGR como órgano independiente.

De confirmarse la información difundida por Reuters, el Senado deberá activar de inmediato el procedimiento legal para seleccionar a un fiscal interino y comenzar la ruta para nombrar al próximo titular que ocupará un puesto central en el sistema de procuración de justicia del país.