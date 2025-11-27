Sheinbaum evalúa carta con presunta renuncia de Gertz Manero

Se conocerá en las próxims horas si se confirma la salida de Alejandro Gertz Manera como titular de la FGR (Archivo)

Relevo en la FGR — “Yo recibí un documento del Senado, que estoy analizando (con la supuesta renuncia del fiscal Alejandro Gertz Manero) . Ya en su momento lo haré público y mañana les podré informar”, destacó este jueves en Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum, al resaltar que hasta ahora el fiscal general de la República (FGR) no le ha manifestado su intención de renunciar, como trascendió en medios nacionales.

La Jefa del Ejecutivo no profundizó en el tema y se limitó a decir que no adelantará conclusiones hasta concluir la revisión formal del documento que está revisando.

Lo que si les “informo es que recibí una carta por parte del Senado de la República. La estoy analizando con los abogados, la Consejería Jurídica y el día de mañana les informamos”, insistió.

Al ser interrogada sobre el desempeño del titular de la FGR, Sheinbaum apuntó que “ha sido un buen trabajo al frente de la fiscalía” y destacó la cooperación institucional durante su gobierno.

Sin embargo, refirió que “creo que necesitamos mucho más coordinación de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Hay temas de seguridad que es muy importante que haya una coordinación mayor, en eso estamos trabajando desde que llegamos”, señaló.

De acuerdo versiones que han circulado en redes sociales, la posible renuncia del funcionario de 86 años, sería por motivos de salud.

Gertz Manero, quien es titular de la FGR desde enero de 2019, habría presentado su dimisión ante el Senado.

Aunque los rumores sobre la salida del aún titular de la continúan, ya se manejan nombres de su posible sucesor o sucesora, entre quienes suenan los nombres del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, y la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, que es quien se perfila para tomar el relevo en la FGR.

