Bienestar da internet gratis a mexicanos: Revisa cómo obtener llamadas, SMS y datos sin costo Ahora ya podrás tener internet gratis como parte del programa Conectividad para el Bienestar (Pixabay)

Con el objetivo de reducir la brecha digital, el Gobierno de México, a través del programa Conectividad para el Bienestar, está otorgando internet, llamadas y mensajes de texto gratis; conoce cómo podrás ser uno de los beneficiarios.

En Conectividad para el Bienestar participan el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría del Bienestar.

Una vez que resultas como beneficiario del programa, podrás contar con el servicio hasta por 12 meses, en los que obtendrás 5 GB para navegar en internet, 1500 minutos de telefonía, 500 mensajes de texto y la función de hotspot.

Conectividad para el Bienestar está enfocada principalmente para grupos prioritarios y en situación de vulnerabilidad para que de esta forma fortalezca la inclusión digital y el desarrollo tecnológico.

Aquí te contamos cómo podrás registrarte para ser beneficiario de Conectividad para el Bienestar.

¿Cómo registrarte para tener internet gratis en Conectividad para el Bienestar?

Si estás interesado en obtener internet, llamadas y mensajes de texto gratis, aquí te contamos cómo obtenerlos:

Primeramente, deberás registrarte en la página de CFE con PROMTEL en el apartado de Registro SIM .

en el apartado de . Una vez ahí adentro, tendrás que llenar el lugar y fecha de registro , así como tus datos personales , que incluyen tu nombre, apellidos y CURP.

y , así como tus , que incluyen tu nombre, apellidos y CURP. Posteriormente te solicitará la foto de tu identificación, comprobante de domicilio y la foto SIM.

Cabe recalcar que este programa está enfocado principalmente para poblaciones a nivel nacional en situación de vulnerabilidad. No obstante, el Gobierno de Puebla está ofreciendo una beca con características similares, pero para los jovenes de esta región.

Becas de Conectividad para el Bienestar a estudiantes en Puebla

Con el Programa Becas de Conectividad para el Bienestar otorgado por el Gobierno de Puebla, se busca fomentar una mayor accesibilidad a oportunidades en educación, comunicación, empleo, salud y participación social.

El apoyo consta de entrega de tarjetas SIM gratuitas con 5 GB de internet, 250 mensajes de texto, 1500 minutos para llamadas a otras compañías de servicio, mientras que si se realizan entre beneficiarios, serán ilimitadas; también contarán con redes sociales ilimitadas, a excepción de TikTok y YouTube.

Podrán ser beneficiarios de este programa jóvenes de entre 15 y 29 años, los cuales deberán presentar los siguientes documentos:

Clave Única de Registro de Población ( CURP )

) Comprobante de domicilio , con vigencia no mayor a 3 meses.

, con vigencia no mayor a 3 meses. Identificación oficial con fotografía y, en caso de ser menor de edad, identificación con fotografía o constancia de estudios con fotografía.

y, en caso de ser menor de edad, identificación con fotografía o constancia de estudios con fotografía. Algún documento escolar que acredite estar activo y cursando en alguna institución educativa pública de nivel medio superior.