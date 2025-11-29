Nacional

Se prevé que antes de que concluya el año, este documento se vote en el pleno camaral que contiene cinco puntos base en los que se delimitan los derechos por concesiones

Diputados, con dictamen firme para regular concesiones de agua y renombran al RENA

Por Eloísa Domínguez

CDMX — La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados tiene listo el dictamen de la iniciativa presidencial para expedir la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales, que contiene la creación del Registro Nacional del Agua (RENA) y enfatiza preceptos respecto al derecho humano de acceder a este recurso natural, así como su saneamiento previsto en la Constitución y la garantía de concesiones.

En los próximos días, se prevé que la propuesta de reformas y la creación de una nueva ley para regular el uso de agua en manos de particulares se discuta en el pleno de la Cámara de Diputados.

En cuanto a la eventual creación de ley general de aguas, se establece la definición de las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno en materia de acceso, disposición y saneamiento del agua para uso personal y doméstico.

La comisión fija las bases para el uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, reconociendo su interdependencia con otros derechos humanos.

Además, clarifica la distribución de competencias entre la Federación, las entidades federativas y los municipios.

También fomenta la cultura del agua mediante programas educativos y de participación ciudadana.

Y reconoce y fortalece los sistemas comunitarios de agua que operan en comunidades indígenas y rurales.

Sobre las reformas a la Ley Nacional de Aguas, los diputados de la mayoría de Morena oponen modificar 124 artículos.

Entre ese articulado a reformar destaca el de Aguas residuales tratadas, que se definen como “Aquellas que se han adecuado para su reúso mediante procesos individuales o combinados de tipo físico, químico, biológico u otro.”

Se incluye a la Ciudad de México como beneficiaria de asignación concesionaria, que es un título que otorga el Ejecutivo federal, a través de la Comisión o del Organismo de Cuenca que corresponda, “conforme a sus respectivas competencias, para realizar la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, a los municipios, a los estados o a la Ciudad de México, destinadas a los servicios de agua con carácter público urbano o doméstico”.

El dictamen define en qué consiste el “Programa Nacional Hídrico”.

Es un documento rector que integra los planes hídricos de las cuencas a nivel nacional, en el cual se definen la disponibilidad, el uso y aprovechamiento del recurso, así como las estrategias, prioridades y políticas, para lograr el equilibrio del desarrollo regional sustentable, avanzar en la gestión integrada de los recursos hídricos priorizando el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico.

“Registro Nacional del Agua”: (RENA), que proporciona información y de aguas nacionales y bienes inherentes a través de la inscripción de los títulos de concesión, asignación y permisos de descarga, así como las modificaciones que se efectúen en las características de los mismos; seguridad jurídica a los usuarios de aguas nacionales y bienes inherentes a través de la inscripción de los títulos de concesión, asignación y permisos de descarga, así como las modificaciones que se efectúen en las características de los mismos”.

También prevé la. “Responsabilidad Hídrica”, que deberá entenderse como la gestión hídrica responsable y las buenas prácticas por parte de “la Autoridad del Agua”, personas concesionarias, asignatarias, permisionarias y usuarias en general para mejorar el manejo, explotación, uso, reúso o aprovechamiento eficiente y sostenible de las aguas nacionales; gestión hídrica responsable y las buenas prácticas por parte de “la Autoridad del Agua”, personas concesionarias, asignatarias, permisionarias y usuarias en general para mejorar el manejo, explotación, uso, reúso o aprovechamiento eficiente y sostenible de las aguas nacionales”.

