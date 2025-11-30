Sheinbaum: campañas contra la 4T, “lo único que hacen es fortalecernos” 

Presidenta Claudia Sheinbaum en Morelos La presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora de Morelos, Margarita Gonzalez, en la reapertura del Hospital General "Dr. Carlos Calero Elorduy" del ISSSTE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que todas las campañas en contra de la Cuarta Transformación “lo único que hacen es fortalecernos”, señaló, al tiempo que refrendó el compromiso del humanismo mexicano.

Así lo estableció al encabezar la encabezar de la ceremonia de reapertura del Hospital General del ISSSTE “Dr. Carlos Calero Elorduy”, en Cuernavaca, Morelos, luego de que permaneció varios años cerrado.

La mandataria destacó los logros de los gobiernos de la cuarta transformación y los alcances a lo largo de los últimos siete años y del proyecto denominado “humanismo mexicano”, por lo que invitó a asistir el próximo domingo 6 de diciembre, al Zócalo de la Ciudad de México, para celebrar los logros ce la Cuarta Transformación.

“El próximo año, a los programas de bienestar se van a destinar un billón de pesos dirigido a 32 millones de familias que reciben de manera directa apoyos del gobierno apoyos, para poder nivelar las desigualdades poder garantizar nuestros principios: el de por el bien de todos primero los pobres, que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y el principio que con el pueblo todo y sin el pueblo nada”.

Acompañada por la gobernadora de la entidad morelense, Margarita González Sarabia, así como el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, y el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, entre otros funcionarios, la presidenta Sheinbaum Pardo sostuvo que ante la andanada de campañas en redes sociales contra la transformación, muchas promovidas desde aquí, desde los conservadores, y muchas, muchísimas, traídas desde fuera, de aquellos que no quieren que haya gobiernos en el mundo que defiendan a su pueblo, “cuando vienen todas estas campañas, lo único que hacen es fortalecernos”, sentenció.

Antes, comparó, todos los funcionarios públicos del país tenían seguro de gastos médicos mayores, “iban a hospitales privados, pagados con recursos del pueblo, pero cuando llegó la Cuarta Transformación, abajo los privilegios, todos los servidores públicos van al ISSSTE”, y resaltó que se busca que este instituto vuelva a ser lo que un día fue: el mejor sistema de salud para todos los trabajadores del Estado.

El mejor sistema de salud

La mandataria recordó que se está consolidando el mejor sistema de salud del país, con rutas de la salud que llevan medicamentos a todos los centros de salud y hospitales, se construye un sistema universal de salud, “porque en unos años queremos que quienes derechohabiente del ISSSTE, o IMSS, pueda ir a cualquiera de los hospitales, y que no tenga que ir solo al hospital que le corresponda, o el centro de salud”.

Con ello se cambiará el sentido del gobierno del estado mexicano que en los últimos 36 años de gobiernos neoliberales “dijeron la mentira de que lo privado era mejor que lo público”.

En este mismo sentido, la mandataria recordó que en materia de salud se busca recuperar servicios que fueron privatizados –como es el caso del ISSSTE-, a fin de cumplir con la obligación del Estado de garantizar al pueblo de México acceso a derechos como la salud, la educación y la vivienda.

Reapertura hospital Calero

En su oportunidad, el director general del ISSSTE, Martí Batres resaltó que con la reapertura del Hospital General “Dr. Carlos Calero Elorduy”, se atiende la demanda de los morelenses, maestras, maestros, derechohabientes, personal del instituto y de la gobernadora González Sarabia, de reabrirlo de forma permanente.

El proyecto, dijo, el cual fue autorizado por la presidenta Claudia Sheinbaum, permitirá que se cuente con una plantilla laboral de 700 personas, entre personal médico, de enfermería y administrativos, se reabasteció la farmacia del hospital con 436 claves médicas “es decir con 100% de abasto de medicamentos”.

Batres Guadarrama precisó que este lunes comenzarán a operar servicios de: medicina interna, cirugía general, pediatría, ginecología entre otros. Y la reapertura del referido nosocomio agrega tres salas de quirófano, 64 camas censables, 40 camas no censables y 18 consultorios.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, enfatizó que el hospital Calero, se incorpora como una pieza estratégica, para ampliar la capacidad de atención y resolver necesidades de la población derechohabiente, con servicios estarán más cerca de las familias morelenses.

Asimismo, abundó, es el intercambio de servicios de tal manera que si una persona vive en esta zona y está en el IMSS pero necesita una atención en determinado momento, puede acudir a este servicio esta (del ISSSTE) es la integración que estamos tratando de lograr entre todos los institutos de salud.