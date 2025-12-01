AGRICULTURA suspende la importación de productos de cerdo ante peste porcina africana

La decisión de AGRICULTURA y Senasica de suspender las importaciones de productos de cerdo de España, tras la detección de peste porcina africana, apoya a que México mantenga su blindaje sanitario.

Ante esto OPORMEX (Organización de Porcicultores Mexicanos) le reconoció a AGRICULTURA ( Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) y Senasica (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) su juicio en la detección de casos positivos del virus de la peste porcina africana (PPA) en Cerdanyola del Vallès, Barcelona.

La decisión de AGRICULTURA, a través del Senasica, cumple con el objetivo de que la producción porcícola nacional pueda evitar riesgos zoosanitarios.

Esto significa que la carne de cerdo, jamones, salchichas, productos madurados, despojos porcinos para consumo humano o materia prima para la elaboración de alimento para mascotas procedentes de España, no podrán ingresar al país.

De acuerdo con OPORMEX, durante enero a octubre de 2025, México ha importado de España mil 689 toneladas de productos derivados del cerdo, lo que quiere decir que únicamente se trata 0.06% del total de las importaciones porcinas. Debido a esto OPORMEX confirmó que el cierre a las importaciones españolas no significa un problema comercial o de abasto para el mercado mexicano.

Durante los primeros meses del 2025, el Sanasica evito que ingresaran plagas y enfermedades que pueden simbolizar un riesgo para la producción de alimentos en México, por medio del rechazo a mil 65 embarques comerciales a territorio nacional.

Las razones del rechazo se explican principalmente con problemas sanitarios y deficiencias administrativas. Y dentro de las causas más comunes se encuentran las fallas en la cadena de frio, lo que provoca que la mercancía se descomponga.