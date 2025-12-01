Pensión Hombres Bienestar: requisitos y cómo registrarse para recibir apoyo bimestral en CDMX

Pensión Hombres Bienestar

El gobierno capitalino reiteró la información sobre la Pensión Hombres Bienestar, un apoyo social destinado a hombres de entre 60 a 64 años que aún no cuentan con la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. El programa otorga 3,000 pesos bimestrales y tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad económica en este sector poblacional.

A pesar de que el registro permanece cerrado en 2025, las autoridades confirmaron que la convocatoria será reactivada en 2026, por lo que piden a los interesados mantenerse atentos a los canales oficiales del gobierno para evitar información falsa o desactualizada.

Requisitos y documentación necesaria

Para acceder al programa, los solicitantes deberán ser residentes de la Ciudad de México, tener entre 60 y 64 años y no recibir otra pensión similar. Además, deberán presentar identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio reciente y un formato de solicitud que se entrega al momento del registro.

El proceso de inscripción, cuando se encuentra abierto, puede realizarse tanto en línea mediante la plataforma Llave CDMX como de manera presencial en módulos instalados en oficinas de SEBIEN, PILARES u otros puntos comunitarios designados por el gobierno capitalino.