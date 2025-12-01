Productores acusan que narco ha acaparado tierras con agua para lavar dinero; amagan con bloqueos si leyes no plasman sus demandas

CDMX — Productores del campo admiten que el narcotráfico sí se ha hecho de tierras con aguas para diversas actividades legales, pero con dinero procedente de negocios ilícitos, y este lunes advirtieron se movilizarán en los próximos días si no se cumplen sus demandas.

A tres días de que el pleno de la Cámara de Diputados discuta y apruebe la creación de la Ley General de Aguas y reforme la Ley de Aguas Nacionales, integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano acudieron a San Lázaro para continuar con negociaciones y se hagan más cambios, después de los 50 que ya tiene la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El chihuahuense Eraclio Rodríguez Gómez, dirigente del Frente Nacional, señaló que ha habido avances en las negociaciones con las y los diputados para que sus demandas se vean reflejadas en la Ley de Aguas.

No obstante, enfatizó que faltan muchas cosas en las que no se han alcanzado los consensos o acuerdos.

“En el Frente estamos de acuerdo en que hay que hacer una modificación a la ley, le faltaban algunas cosas, hemos ido avanzando, aunque no en todo lo que queremos, no en todo lo que quisiéramos, todavía quedan pendientes”, dijo al confirmar que ellos

continuarán con el diálogo y buscarán impulsar cambios al documento, tanto en las comisiones dictaminadoras, como en la presentación de reservas, pero esto se platicará con las y los diputados de todos los grupos parlamentarios.

Rodríguez Gómez dijo que ya se establece el reconocimiento del agua potable en los pueblos y comunidades y de todos los pozos que se hicieron en libre alumbramiento, “pero quedan pendientes algunos que no han sido dictaminados y que no los contempla la ley”.

“Sin embargo, falta el reconocimiento de los derechos de la ganadería, así como el tema de inversiones públicas en la recuperación y el manejo del agua. “Pero bueno, con que hagamos la parte legal, ahorita y después nos pondremos de acuerdo en la parte del financiamiento y la administración de los recursos económicos para crear infraestructura”, señaló.

Sobre las concesiones de agua, el dirigente campesino señaló que defenderán los volúmenes asignados al sector agropecuario y no se meterán en el tema de la minería; sin embargo, comentó que no están de acuerdo en que se le dé “manga ancha” a esta industria y luego contaminen los ríos.

“Lo que nos preocupa a nosotros de los volúmenes de agua es que estamos perdiendo más del 55 por ciento, que es el agua de lluvia que se va a los mares”, expresó.

ALGUNOS DE LOS CAMBIOS

El dictamen agrega el precepto de uso familiar para actividades agropecuarias (agrícolas y pecuarias), cuyo objetivo es garantizar recursos económicos en el hogar.

Se faculta a la autoridad para reasignar volúmenes mediante procedimientos ordinarios o expeditos, y se amplían los plazos de 1 a 2 años para solicitar prórrogas.

Faculta a organismos de cuencas a expedir títulos de concesión, permisos de descarga o de construcción.

Privilegia el derecho humano al agua para la seguridad alimentaria y de desarrollo.

Se promueve el uso de dispositivos para la captación de agua pluvial para el uso personal y doméstico.

Para otro tipo de uso se requerirá autorización.